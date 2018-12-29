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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 гру, 2018 14:25
zoawlhxc Вы писали что у вас есть конкорд? тогда полностью бесплатным для вас будет путь моно-уни-конкорд. Есткственно если знаете как правильно переводить с привата на конкорд.
Додано: Нед 30 гру, 2018 15:03
zoawlhxc в последнем (бета) обновлении приложения должна быть возможность снимать депозиты наличкой в кассах Universal Bank, может такой вариант подойдет
Додано: Нед 30 гру, 2018 17:40
Додано: Нед 30 гру, 2018 17:46
Re: Monobank
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 30 гру, 2018 18:20
Имелось в виду. Нафига моно-уни-конкорд, если моно-конкорд тоже работает?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 30 гру, 2018 18:22
Re: Monobank
Не знаю...може так довго йде...ну і коміс за вхід ...можливо.
Так не кидав.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 30 гру, 2018 18:29
zoawlhxc
Моно - СЭП на ощадник ТАС/ с Ощадника - на плативку. С плативки бесплатно в любых банкоматах.
Додано: Нед 30 гру, 2018 18:36
Напевно для тих, хто не хоче виводити кредитку у "+".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 30 гру, 2018 19:07
У автора вопроса пополнение имеющейся карты Конкорда с комисом 1%. По "тропинке" из привата будет 0. На приват он тоже готов был переводить. Ну и деньги у него на Моне. Поэтому сужу, что все эти 3 карты у него есть. Но он пытается найти решение, чтобы сделать бесплатный перевод только с участием 2 карт в один приём. С его набором карт это невыполнимо. А правильный алгоритм - в 2 приёма вместо 1 и с участием 3 карт.
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