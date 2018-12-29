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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1145114611471148
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 14:25

zoawlhxc Вы писали что у вас есть конкорд? тогда полностью бесплатным для вас будет путь моно-уни-конкорд. Есткственно если знаете как правильно переводить с привата на конкорд.
Flamingo
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zoawlhxc в последнем (бета) обновлении приложения должна быть возможность снимать депозиты наличкой в кассах Universal Bank, может такой вариант подойдет
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 17:40

  Flamingo написав:zoawlhxc Вы писали что у вас есть конкорд? тогда полностью бесплатным для вас будет путь моно-уни-конкорд. Есткственно если знаете как правильно переводить с привата на конкорд.

моно-уни-конкорд а при чем тут приват?
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 17:46

Re: Monobank

  zoawlhxc написав:моно-уни-конкорд а при чем тут приват?

Уні це Приват.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:20

  Квесторе_поверніться написав:
  zoawlhxc написав:моно-уни-конкорд а при чем тут приват?

Уні це Приват.

Имелось в виду. Нафига моно-уни-конкорд, если моно-конкорд тоже работает?
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Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:22

Re: Monobank

  Фантом написав:моно-конкорд тоже работает?

Не знаю...може так довго йде...ну і коміс за вхід ...можливо.
Так не кидав.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:29

zoawlhxc
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:36

  Фантом написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  zoawlhxc написав:моно-уни-конкорд а при чем тут приват?

Уні це Приват.

Имелось в виду. Нафига моно-уни-конкорд, если моно-конкорд тоже работает?

Напевно для тих, хто не хоче виводити кредитку у "+".
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:07

  Фантом написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  zoawlhxc написав:моно-уни-конкорд а при чем тут приват?

Уні це Приват.

Имелось в виду. Нафига моно-уни-конкорд, если моно-конкорд тоже работает?


У автора вопроса пополнение имеющейся карты Конкорда с комисом 1%. По "тропинке" из привата будет 0. На приват он тоже готов был переводить. Ну и деньги у него на Моне. Поэтому сужу, что все эти 3 карты у него есть. Но он пытается найти решение, чтобы сделать бесплатный перевод только с участием 2 карт в один приём. С его набором карт это невыполнимо. А правильный алгоритм - в 2 приёма вместо 1 и с участием 3 карт. :mrgreen:
Flamingo
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