Додано: Нед 30 гру, 2018 19:07

Фантом написав: Квесторе_поверніться написав: zoawlhxc написав: моно-уни-конкорд а при чем тут приват? моно-уни-конкорд а при чем тут приват?

Уні це Приват. Уні це Приват.

Имелось в виду. Нафига моно-уни-конкорд, если моно-конкорд тоже работает? Имелось в виду. Нафига моно-уни-конкорд, если моно-конкорд тоже работает?

У автора вопроса пополнение имеющейся карты Конкорда с комисом 1%. По "тропинке" из привата будет 0. На приват он тоже готов был переводить. Ну и деньги у него на Моне. Поэтому сужу, что все эти 3 карты у него есть. Но он пытается найти решение, чтобы сделать бесплатный перевод только с участием 2 карт в один приём. С его набором карт это невыполнимо. А правильный алгоритм - в 2 приёма вместо 1 и с участием 3 карт.