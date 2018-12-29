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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 гру, 2018 20:13
zoawlhxc написав: Фантом написав:
Имелось в виду. Нафига моно-уни-конкорд, если моно-конкорд тоже работает?
у конкорд пополнение по безналу стоит 1%
Вы безнал от p2p отличаете?
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Vorlon
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Додано: Нед 30 гру, 2018 20:36
Vorlon написав: zoawlhxc написав: Фантом написав:
Имелось в виду. Нафига моно-уни-конкорд, если моно-конкорд тоже работает?
у конкорд пополнение по безналу стоит 1%
Вы безнал от p2p отличаете?
За p2p-пополнение через сторонний ресурс (monobank, tas2u) комиссии за зачисление не будет? Вы проверяли?
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Kevin
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Додано: Нед 30 гру, 2018 20:44
Kevin написав: Vorlon написав: zoawlhxc написав:
у конкорд пополнение по безналу стоит 1%
Вы безнал от p2p отличаете?
За p2p-пополнение через сторонний ресурс (monobank, tas2u) комиссии за зачисление не будет? Вы проверяли?
Доходная, точно без комиссии.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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