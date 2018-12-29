RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1146114711481149
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:13

  zoawlhxc написав:
  Фантом написав:Имелось в виду. Нафига моно-уни-конкорд, если моно-конкорд тоже работает?

у конкорд пополнение по безналу стоит 1%

Вы безнал от p2p отличаете?
Vorlon
 
Повідомлень: 6269
З нами з: 14.06.13
Подякував: 342 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:36

  Vorlon написав:
  zoawlhxc написав:
  Фантом написав:Имелось в виду. Нафига моно-уни-конкорд, если моно-конкорд тоже работает?

у конкорд пополнение по безналу стоит 1%

Вы безнал от p2p отличаете?


За p2p-пополнение через сторонний ресурс (monobank, tas2u) комиссии за зачисление не будет? Вы проверяли?
Kevin
 
Повідомлень: 112
З нами з: 24.09.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:44

  Kevin написав:
  Vorlon написав:
  zoawlhxc написав:у конкорд пополнение по безналу стоит 1%

Вы безнал от p2p отличаете?


За p2p-пополнение через сторонний ресурс (monobank, tas2u) комиссии за зачисление не будет? Вы проверяли?


Доходная, точно без комиссии.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1500
З нами з: 18.05.16
Подякував: 197 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1146114711481149
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Computer, MaximS, ramaz, Surz і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.