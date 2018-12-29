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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1146114711481149
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:13

  zoawlhxc написав:
  Фантом написав:Имелось в виду. Нафига моно-уни-конкорд, если моно-конкорд тоже работает?

у конкорд пополнение по безналу стоит 1%

Вы безнал от p2p отличаете?
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:36

  Vorlon написав:
  zoawlhxc написав:
  Фантом написав:Имелось в виду. Нафига моно-уни-конкорд, если моно-конкорд тоже работает?

у конкорд пополнение по безналу стоит 1%

Вы безнал от p2p отличаете?


За p2p-пополнение через сторонний ресурс (monobank, tas2u) комиссии за зачисление не будет? Вы проверяли?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:44

  Kevin написав:
  Vorlon написав:
  zoawlhxc написав:у конкорд пополнение по безналу стоит 1%

Вы безнал от p2p отличаете?


За p2p-пополнение через сторонний ресурс (monobank, tas2u) комиссии за зачисление не будет? Вы проверяли?


Доходная, точно без комиссии.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:10

  Фантом написав:
  Kevin написав:
  Vorlon написав:Вы безнал от p2p отличаете?


За p2p-пополнение через сторонний ресурс (monobank, tas2u) комиссии за зачисление не будет? Вы проверяли?


Доходная, точно без комиссии.

получается перевод из моно в конкорд расценивается как р2р а не как "в безготівковій формі з рахунків інших банків"?
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:10

  Фантом написав:
  Kevin написав:За p2p-пополнение через сторонний ресурс (monobank, tas2u) комиссии за зачисление не будет? Вы проверяли?

Доходная, точно без комиссии.

На Б5 через приложение моно точно бесплатно. Дальше снятие в банкомате таза бесплатно. Лимиты низкие, но можно поднять заявлением в отделении или по звонку в поддержку.
Число зверя - 9,99
Gas
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:15

  Gas написав:
  Фантом написав:
  Kevin написав:За p2p-пополнение через сторонний ресурс (monobank, tas2u) комиссии за зачисление не будет? Вы проверяли?

Доходная, точно без комиссии.

На Б5 через приложение моно точно бесплатно. Дальше снятие в банкомате таза бесплатно. Лимиты низкие, но можно поднять заявлением в отделении или по звонку в поддержку.


Будет комиссия за счёт кредитных средств, т.к. p2p-пополнение проведётся через 7 дней.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:40

  zoawlhxc написав:"в безготівковій формі з рахунків інших банків"?

Данная формулировка никогда p2p не касалась. Понимаете разницу в механизме между переводом со счёта в одном банке (безналичный СЭП-платёж в опервремя) на счёт в другом банке (счёт, не карту!) и мгновенным переводом с карты на карту (p2p в любое время)?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:27

  Vorlon написав:
  zoawlhxc написав:"в безготівковій формі з рахунків інших банків"?

Данная формулировка никогда p2p не касалась. Понимаете разницу в механизме между переводом со счёта в одном банке (безналичный СЭП-платёж в опервремя) на счёт в другом банке (счёт, не карту!) и мгновенным переводом с карты на карту (p2p в любое время)?

не эксперт в этом
супорт конкорд ответили что этот перевод считается как безналичный и будет комиссия
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:35

  zoawlhxc написав:не эксперт в этом
супорт конкорд ответили что этот перевод считается как безналичный и будет комиссия

Вот именно, что не эксперт и не желаете учиться, хоть вам уже всё и объяснили. Хотите верьте, хотите - нет. Считайте и дальше что хотите - желание что-то пояснять у меня закончиллсь...

P.S. Учитесь самостоятельно делать выводы, а не слушать тупую поддержку... Всё-таки 2,5 года на форуме.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:41

  Kevin написав:Вы проверяли?

Проверял - комиссия соответствует тарифам.
Vorlon
 
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  #<1 ... 1146114711481149
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