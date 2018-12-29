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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 гру, 2018 20:13
zoawlhxc написав: Фантом написав:
Имелось в виду. Нафига моно-уни-конкорд, если моно-конкорд тоже работает?
у конкорд пополнение по безналу стоит 1%
Вы безнал от p2p отличаете?
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Vorlon
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Додано: Нед 30 гру, 2018 20:36
Vorlon написав: zoawlhxc написав: Фантом написав:
Имелось в виду. Нафига моно-уни-конкорд, если моно-конкорд тоже работает?
у конкорд пополнение по безналу стоит 1%
Вы безнал от p2p отличаете?
За p2p-пополнение через сторонний ресурс (monobank, tas2u) комиссии за зачисление не будет? Вы проверяли?
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Kevin
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Додано: Нед 30 гру, 2018 20:44
Kevin написав: Vorlon написав: zoawlhxc написав:
у конкорд пополнение по безналу стоит 1%
Вы безнал от p2p отличаете?
За p2p-пополнение через сторонний ресурс (monobank, tas2u) комиссии за зачисление не будет? Вы проверяли?
Доходная, точно без комиссии.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 21:10
Фантом написав: Kevin написав: Vorlon написав:
Вы безнал от p2p отличаете?
За p2p-пополнение через сторонний ресурс (monobank, tas2u) комиссии за зачисление не будет? Вы проверяли?
Доходная, точно без комиссии.
получается перевод из моно в конкорд расценивается как р2р а не как "в безготівковій формі з рахунків інших банків"?
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zoawlhxc
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Додано: Нед 30 гру, 2018 21:10
Фантом написав: Kevin написав:
За p2p-пополнение через сторонний ресурс (monobank, tas2u) комиссии за зачисление не будет? Вы проверяли?
Доходная, точно без комиссии.
На Б5 через приложение моно точно бесплатно. Дальше снятие в банкомате таза бесплатно. Лимиты низкие, но можно поднять заявлением в отделении или по звонку в поддержку.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 21:15
Gas написав: Фантом написав: Kevin написав:
За p2p-пополнение через сторонний ресурс (monobank, tas2u) комиссии за зачисление не будет? Вы проверяли?
Доходная, точно без комиссии.
На Б5 через приложение моно точно бесплатно. Дальше снятие в банкомате таза бесплатно. Лимиты низкие, но можно поднять заявлением в отделении или по звонку в поддержку.
Будет комиссия за счёт кредитных средств, т.к. p2p-пополнение проведётся через 7 дней.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 21:40
zoawlhxc написав:
"в безготівковій формі з рахунків інших банків"?
Данная формулировка никогда p2p не касалась. Понимаете разницу в механизме между переводом со счёта в одном банке (безналичный СЭП-платёж в опервремя) на счёт в другом банке (счёт, не карту!) и мгновенным переводом с карты на карту (p2p в любое время)?
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Додано: Нед 30 гру, 2018 22:27
Vorlon написав: zoawlhxc написав:
"в безготівковій формі з рахунків інших банків"?
Данная формулировка никогда p2p не касалась. Понимаете разницу в механизме между переводом со счёта в одном банке (безналичный СЭП-платёж в опервремя) на счёт в другом банке (счёт, не карту!) и мгновенным переводом с карты на карту (p2p в любое время)?
не эксперт в этом
супорт конкорд ответили что этот перевод считается как безналичный и будет комиссия
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Додано: Нед 30 гру, 2018 22:35
zoawlhxc написав:
не эксперт в этом
супорт конкорд ответили что этот перевод считается как безналичный и будет комиссия
Вот именно, что не эксперт и не желаете учиться, хоть вам уже всё и объяснили. Хотите верьте, хотите - нет. Считайте и дальше что хотите - желание что-то пояснять у меня закончиллсь...
P.S. Учитесь самостоятельно делать выводы, а не слушать тупую поддержку... Всё-таки 2,5 года на форуме.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 22:41
Kevin написав:
Вы проверяли?
Проверял - комиссия соответствует тарифам.
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