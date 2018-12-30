Vorlon написав:
Вот именно, что не эксперт и не желаете учиться, хоть вам уже всё и объяснили. Хотите верьте, хотите - нет. Считайте и дальше что хотите - желание что-то пояснять у меня закончиллсь...
P.S. Учитесь самостоятельно делать выводы, а не слушать тупую поддержку... Всё-таки 2,5 года на форуме.
здесь на форуме пишут что р2р на конкорд без комиссий, а если со счета на счет то с комиссией
у моно написано
Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого
українського банку або на рахунок фізичної особи будьякого українського банку Безкоштовно за рахунок власних коштів
где тут видно что платеж будет р2р а не перевод между счетами