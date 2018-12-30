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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Нед 30 гру, 2018 22:56
Vorlon написав: zoawlhxc написав:
не эксперт в этом
супорт конкорд ответили что этот перевод считается как безналичный и будет комиссия
Вот именно, что не эксперт и не желаете учиться, хоть вам уже всё и объяснили. Хотите верьте, хотите - нет. Считайте и дальше что хотите - желание что-то пояснять у меня закончиллсь...
P.S. Учитесь самостоятельно делать выводы, а не слушать тупую поддержку... Всё-таки 2,5 года на форуме.
здесь на форуме пишут что р2р на конкорд без комиссий, а если со счета на счет то с комиссией
у моно написано
Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого
українського банку або на рахунок фізичної особи будьякого українського банку Безкоштовно за рахунок власних коштів
где тут видно что платеж будет р2р а не перевод между счетами
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zoawlhxc
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Додано: Нед 30 гру, 2018 23:08
zoawlhxc
У Моно есть два пункта:
1) Перевод на карту;
2) Платёж по Украине.
Какие можно сделать выводы?
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Vorlon
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Додано: Пон 31 гру, 2018 01:25
Подскажите пожалуйста если покупка в рассрочку попадает в категорию кешбека получу ли я кешбек? спросил у поддержки ! говорят ДА ! приятно
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
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Додано: Пон 31 гру, 2018 16:09
Підкажіть, будь ласка, десь тут викладали табличку з mcc категоріями магазинів, не можу знайти.
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Kara
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Додано: Пон 31 гру, 2018 16:25
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Kara написав:
Підкажіть, будь ласка, десь тут викладали табличку з mcc категоріями магазинів, не можу знайти.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 31 гру, 2018 17:34
В какую категорию попадает misto travel?
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