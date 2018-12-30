RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1147114811491150
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:56

  Vorlon написав:
  zoawlhxc написав:не эксперт в этом
супорт конкорд ответили что этот перевод считается как безналичный и будет комиссия

Вот именно, что не эксперт и не желаете учиться, хоть вам уже всё и объяснили. Хотите верьте, хотите - нет. Считайте и дальше что хотите - желание что-то пояснять у меня закончиллсь...

P.S. Учитесь самостоятельно делать выводы, а не слушать тупую поддержку... Всё-таки 2,5 года на форуме.

здесь на форуме пишут что р2р на конкорд без комиссий, а если со счета на счет то с комиссией
у моно написано
Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого
українського банку або на рахунок фізичної особи будьякого українського банку Безкоштовно за рахунок власних коштів

где тут видно что платеж будет р2р а не перевод между счетами
zoawlhxc
 
Повідомлень: 99
З нами з: 22.06.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 23:08

zoawlhxc
У Моно есть два пункта:
1) Перевод на карту;
2) Платёж по Украине.

Какие можно сделать выводы?
Vorlon
 
Повідомлень: 6274
З нами з: 14.06.13
Подякував: 342 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 01:25

Подскажите пожалуйста если покупка в рассрочку попадает в категорию кешбека получу ли я кешбек? спросил у поддержки ! говорят ДА ! приятно :)
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
yama
 
Повідомлень: 472
З нами з: 12.08.17
Подякував: 996 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:09

Re: Monobank

Підкажіть, будь ласка, десь тут викладали табличку з mcc категоріями магазинів, не можу знайти.
Kara
 
Повідомлень: 16
З нами з: 13.11.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:25

  Kara написав:Підкажіть, будь ласка, десь тут викладали табличку з mcc категоріями магазинів, не можу знайти.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26983
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2146 раз.
Подякували: 3106 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 17:34

В какую категорию попадает misto travel?
inflew
 
Повідомлень: 255
З нами з: 28.01.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1147114811491150
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65994)
31.12.2018 19:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.