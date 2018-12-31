|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 січ, 2019 00:52
proftpd66 написав: Vint написав:
Моня подкрутил штрафы за свинорыльство на максимум. Пора черной карте на полку.
Алла тоже вроде бы 1% поставила по cash'U. Там хоть такси есть и какая-то ***.
По кредитке 2% + бенз 3%
А я купил за месяц продуктов на 8тыс, получил аж 160 грн КБ и на январь 1-1-1-1-17-12
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 966
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 січ, 2019 01:19
Vint написав: proftpd66 написав: Vint написав:
Моня подкрутил штрафы за свинорыльство на максимум. Пора черной карте на полку.
Алла тоже вроде бы 1% поставила по cash'U. Там хоть такси есть и какая-то ***.
По кредитке 2% + бенз 3%
А я купил за месяц продуктов на 8тыс, получил аж 160 грн КБ и на январь 1-1-1-1-17-12
Тут і думати нічого, однозначно касир! Горох ваш менталітет навіть з Лондона чує.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2840
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 379 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 січ, 2019 01:22
Vint написав:
А я купил за месяц продуктов на 8тыс, получил аж 160 грн КБ и на январь 1-1-1-1-17-12
У меня такое ощущение, что это не свинорыльские проценты, а обычные (хоть и унижают достоинство владельца карты). И мне и жене такие же начислили.
-
Славик
-
-
- Повідомлень: 154
- З нами з: 04.07.09
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 січ, 2019 01:28
200 грн кешбека за декабрь, категории:
Авто - 3, красота - 4, кафе - 3, продукты - 2, кино - 20, цветы - 15
-
inflew
-
-
- Повідомлень: 256
- З нами з: 28.01.16
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 січ, 2019 01:30
inflew написав:
200 грн кешбека за декабрь, категории:
Авто - 3, красота - 4, кафе - 3, продукты - 2, кино - 20, цветы - 15
а за год? 500$ кешбэк?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 361
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|