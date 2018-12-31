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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1149115011511152>
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 00:52

  proftpd66 написав:
  Vint написав:Моня подкрутил штрафы за свинорыльство на максимум. Пора черной карте на полку.


Алла тоже вроде бы 1% поставила по cash'U. Там хоть такси есть и какая-то ***.
По кредитке 2% + бенз 3%

А я купил за месяц продуктов на 8тыс, получил аж 160 грн КБ и на январь 1-1-1-1-17-12
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 01:19

  Vint написав:
  proftpd66 написав:
  Vint написав:Моня подкрутил штрафы за свинорыльство на максимум. Пора черной карте на полку.


Алла тоже вроде бы 1% поставила по cash'U. Там хоть такси есть и какая-то ***.
По кредитке 2% + бенз 3%

А я купил за месяц продуктов на 8тыс, получил аж 160 грн КБ и на январь 1-1-1-1-17-12

Тут і думати нічого, однозначно касир! Горох ваш менталітет навіть з Лондона чує.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 01:22

Re: Monobank

  Vint написав:А я купил за месяц продуктов на 8тыс, получил аж 160 грн КБ и на январь 1-1-1-1-17-12

У меня такое ощущение, что это не свинорыльские проценты, а обычные (хоть и унижают достоинство владельца карты). И мне и жене такие же начислили.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 01:28

200 грн кешбека за декабрь, категории:

Авто - 3, красота - 4, кафе - 3, продукты - 2, кино - 20, цветы - 15
inflew
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 01:30

  inflew написав:200 грн кешбека за декабрь, категории:

Авто - 3, красота - 4, кафе - 3, продукты - 2, кино - 20, цветы - 15


а за год? 500$ кешбэк? :)
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 01:59

Вот и меня в свинорылы записали, хоть и ни копейки кешбека не вывел. До встречи моня, здравствуй Б5.
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Число зверя - 9,99
Gas
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 02:10

  inflew написав:В какую категорию попадает misto travel?

Никто не знает?
inflew
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 02:12

Карта почти месяц лежала на полке, 6грн кешбека за декабрь, и единички/17/12 за свои
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 02:13

Писали же в кухне кешбека, что свинорылам не сразу возвращают максимальные проценты, а процент за процентом, как-то так
inflew
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 02:28

  inflew написав:Писали же в кухне кешбека, что свинорылам не сразу возвращают максимальные проценты, а процент за процентом, как-то так

Кому цікаво, деталі тут:
https://monobankcard.com/pochemu-u-odni ... -u-drugih/
chico
 
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