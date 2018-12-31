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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1149115011511152
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 02:35

:mrgreen:
  gonzo написав:Карта почти месяц лежала на полке, 6грн кешбека за декабрь, и единички/17/12 за свои

остальные давно не пользуются, а у вас -вабанк, кешбек аж 6грн. :mrgreen: да вы sir буржуй...
Lost
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 02:39

нифига не подтверждается!

Это работало раньше! А сейчас грубо срубили. Там нада 27.08.2018

х... с ним, давайте бухать :)
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 02:45

  inflew написав:
  inflew написав:В какую категорию попадает misto travel?

Никто не знает?

Ніколи нічого не купував, але придивлявся. Судячи з їх опису, там взагалі не факт, що там торгова операція, а не переказ коштів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 02:47

  Lost написав::mrgreen:
  gonzo написав:Карта почти месяц лежала на полке, 6грн кешбека за декабрь, и единички/17/12 за свои

остальные давно не пользуются, а у вас -вабанк, кешбек аж 6грн. :mrgreen: да вы sir буржуй...

Наколядував 26 грн - усі відсотки на січень на максимумі. 1000-чі факторів у дії.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2842
З нами з: 18.08.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 379 раз.
 
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  #<1 ... 1149115011511152
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