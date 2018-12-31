остальные давно не пользуются, а у вас -вабанк, кешбек аж 6грн. да вы sir буржуй...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 січ, 2019 02:35
Додано: Вів 01 січ, 2019 02:39
нифига не подтверждается!
Это работало раньше! А сейчас грубо срубили. Там нада 27.08.2018
х... с ним, давайте бухать
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: Вів 01 січ, 2019 02:45
Ніколи нічого не купував, але придивлявся. Судячи з їх опису, там взагалі не факт, що там торгова операція, а не переказ коштів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 01 січ, 2019 02:47
Наколядував 26 грн - усі відсотки на січень на максимумі. 1000-чі факторів у дії.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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