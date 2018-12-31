Додано: Вів 01 січ, 2019 11:01

во сколько 1 го числа моня зачисляет проценты на остаток по счету? в декабре пользовался картой как дебеткой, так моня и за это порезал процент кешбека....

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