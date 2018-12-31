Додано: Вів 01 січ, 2019 13:01

То что организаторы сего проекта прохвосты еще те я знал изначально.Но когда столкнулся с их патологическим желанием обуть клиента был немного впечатлен. Это была преамбула. А теперь сама суть.Пропустил я 30 ноября уплатить этому банку ОМП. Без никакого злого умыла - просто закрутили на работе и вылетело из головы. Вспомнил я про это 1го декабря.Думаю ладно - 1 день не сильно большой срок. Выпишут штраф за просрочку на 1 день - будет наука что бы не забывал. Погасил карту в ноль что бы нормализовалась ситуация и продолжил пользоваться картой не заглядывая в приложуху.Но когда посмотрел в приложуху 30 декабря просто охренел. Как оказалось этот жлобский банк не только выписывает 50 грн штрафа за просрочку на 1 день. Они еще и проценты ставят УДВОЕННЫЕ!!!Вообщем я в шоке от патологической жадности этой типа прогрессивной команды которая не только штраф лепит за просрочку на 1 день но еще и проценты удваивает. Кстати как мне сказали на гарячке когда я спросил почему так много процентов - у нас самые маленькие проценты по кредитной линии, они у вас просто удвоенныеА теперь изюминка на торте. Помните я зашел 1го декабря и загасил карту в ноль? Причем приложуха написала что у меня весь кред лим на месте. Так вот в итоге это жулье насчитало мне проценты за траты в декабре.Как я понимаю они мне потом подпихнули списание процентов ДО гашения карты в ноль (ИМХО это связано с проведением по счету - они хоть и декларируют что работают по операции но по бухгалтерии мое пополнение пошло в зачет не в день когда я пополнял)ЗЫчто самое смешное - ранее у меня была карта от Универсала. При греках еще. Так вот я попадал на просрочку в 1 день. И тогда банк не выставлял мне ни штрафов ни повышенных процентов за это. Вот и отличие менталитета как нужно вести бизнес наших "бизнесменов" и европейских. Причем коренное отличие.