остальные давно не пользуются, а у вас -вабанк, кешбек аж 6грн. да вы sir буржуй...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 січ, 2019 02:35
Додано: Вів 01 січ, 2019 02:39
нифига не подтверждается!
Это работало раньше! А сейчас грубо срубили. Там нада 27.08.2018
х... с ним, давайте бухать
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: Вів 01 січ, 2019 02:45
Ніколи нічого не купував, але придивлявся. Судячи з їх опису, там взагалі не факт, що там торгова операція, а не переказ коштів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 01 січ, 2019 02:47
Наколядував 26 грн - усі відсотки на січень на максимумі. 1000-чі факторів у дії.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 01 січ, 2019 10:09
Re: Monobank
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Вів 01 січ, 2019 11:01
во сколько 1 го числа моня зачисляет проценты на остаток по счету? в декабре пользовался картой как дебеткой, так моня и за это порезал процент кешбека....
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Додано: Вів 01 січ, 2019 11:03
Додано: Вів 01 січ, 2019 11:56
Re: Monobank
Аналогично записали в этот список и по процентам всё тоже самое. При этом в декабре никто процент не срезал, а тут по некоторым категориям сразу пунктов...
Возможно, что после оформления карты дается какой-то льготный период и проценты не режут.
Кстати, выбирал менее доходные категории. В декабре много разных категорий, но больше пополнения телефона было.
Додано: Вів 01 січ, 2019 13:01
Monobank - жадный до нереальности
То что организаторы сего проекта прохвосты еще те я знал изначально.
Но когда столкнулся с их патологическим желанием обуть клиента был немного впечатлен. Это была преамбула. А теперь сама суть.
Пропустил я 30 ноября уплатить этому банку ОМП. Без никакого злого умыла - просто закрутили на работе и вылетело из головы. Вспомнил я про это 1го декабря.
Думаю ладно - 1 день не сильно большой срок. Выпишут штраф за просрочку на 1 день - будет наука что бы не забывал. Погасил карту в ноль что бы нормализовалась ситуация и продолжил пользоваться картой не заглядывая в приложуху.
Но когда посмотрел в приложуху 30 декабря просто охренел. Как оказалось этот жлобский банк не только выписывает 50 грн штрафа за просрочку на 1 день. Они еще и проценты ставят УДВОЕННЫЕ!!!
Вообщем я в шоке от патологической жадности этой типа прогрессивной команды которая не только штраф лепит за просрочку на 1 день но еще и проценты удваивает. Кстати как мне сказали на гарячке когда я спросил почему так много процентов - у нас самые маленькие проценты по кредитной линии, они у вас просто удвоенные
А теперь изюминка на торте. Помните я зашел 1го декабря и загасил карту в ноль? Причем приложуха написала что у меня весь кред лим на месте. Так вот в итоге это жулье насчитало мне проценты за траты в декабре.
Как я понимаю они мне потом подпихнули списание процентов ДО гашения карты в ноль (ИМХО это связано с проведением по счету - они хоть и декларируют что работают по операции но по бухгалтерии мое пополнение пошло в зачет не в день когда я пополнял)
ЗЫ
что самое смешное - ранее у меня была карта от Универсала. При греках еще. Так вот я попадал на просрочку в 1 день. И тогда банк не выставлял мне ни штрафов ни повышенных процентов за это. Вот и отличие менталитета как нужно вести бизнес наших "бизнесменов" и европейских. Причем коренное отличие.
Додано: Вів 01 січ, 2019 13:41
Ещё год назад Монобанк тоже так поступал.
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