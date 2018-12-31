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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 січ, 2019 13:49
mephala, посмотри кредитную историю. Скорее банк её тебе уже подпортил, указав количество дней просрочки погашения кредита.
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MASolomko
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