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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 січ, 2019 14:15
Чего сразу подпортил? Наоборот отметил как "сладкого" клиента. Ведь банку такие выгодны. И проценты поимел и деньги целы. Или я что-то не так понимаю?
У меня по карте за декабрь оборот 19 900 (из них 7700 p2p). Получено кэшбека за декабрь 185 грн. Не пойму за что я стал свинорылом.
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Славик
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Додано: Вів 01 січ, 2019 14:18
Ну что...
За декабрь кешбэка (грязными) 2,41 грн.
Проценты порезаны по максимуму: 1-1-1-1-16-11 (за свои).
Перевожу карту в режим "транзитного шлюза". Категории кешбэка вообще выбирать не планирую. Как и пользоваться кредитным лимитом...
Тот же А-банк дал 4% на "Красоту и здоровье" и 20% на "Кино". Привет, А-банк, прощай, Моня...
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Искатель
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Додано: Вів 01 січ, 2019 14:32
Искатель написав:
прощай, Моня...
Давно уже
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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VLADPn
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Додано: Вів 01 січ, 2019 14:58
Славик написав:
Чего сразу подпортил? Наоборот отметил как "сладкого" клиента. Ведь банку такие выгодны. И проценты поимел и деньги целы. Или я что-то не так понимаю?
Солодкий клієнт - це той, хто вчасно платить лише ОМП. Клієнт, який "забуває" заплатити навіть ОМП - це ворог гірший за свинорила, бо є безвідповідальним і недисциплінованим. Сьогодні він на день прострочив, а завтра подасться у ліси.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 01 січ, 2019 15:07
Искатель написав:
Перевожу карту в режим "транзитного шлюза".
За это имеете все шансы "пояснить происхождение средств".
2 члена семьи столкнулись, за не очень большие суммы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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