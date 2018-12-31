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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:15

Re: Monobank

Чего сразу подпортил? Наоборот отметил как "сладкого" клиента. Ведь банку такие выгодны. И проценты поимел и деньги целы. Или я что-то не так понимаю?

У меня по карте за декабрь оборот 19 900 (из них 7700 p2p). Получено кэшбека за декабрь 185 грн. Не пойму за что я стал свинорылом.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:18

Ну что...
За декабрь кешбэка (грязными) 2,41 грн.
Проценты порезаны по максимуму: 1-1-1-1-16-11 (за свои).

Перевожу карту в режим "транзитного шлюза". Категории кешбэка вообще выбирать не планирую. Как и пользоваться кредитным лимитом...

Тот же А-банк дал 4% на "Красоту и здоровье" и 20% на "Кино". Привет, А-банк, прощай, Моня...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:32

  Искатель написав: прощай, Моня...


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«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:58

  Славик написав:Чего сразу подпортил? Наоборот отметил как "сладкого" клиента. Ведь банку такие выгодны. И проценты поимел и деньги целы. Или я что-то не так понимаю?

Солодкий клієнт - це той, хто вчасно платить лише ОМП. Клієнт, який "забуває" заплатити навіть ОМП - це ворог гірший за свинорила, бо є безвідповідальним і недисциплінованим. Сьогодні він на день прострочив, а завтра подасться у ліси.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:07

  Искатель написав:Перевожу карту в режим "транзитного шлюза".


За это имеете все шансы "пояснить происхождение средств".
2 члена семьи столкнулись, за не очень большие суммы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 16:26

Re: Monobank

Квитки в театр он-лайн, Концерт-уа, Гастролі. Хтось в курсі, МСС яке.
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wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 16:27

  klug написав:
  Славик написав:Чего сразу подпортил? Наоборот отметил как "сладкого" клиента. Ведь банку такие выгодны. И проценты поимел и деньги целы. Или я что-то не так понимаю?

Солодкий клієнт - це той, хто вчасно платить лише ОМП. Клієнт, який "забуває" заплатити навіть ОМП - це ворог гірший за свинорила, бо є безвідповідальним і недисциплінованим. Сьогодні він на день прострочив, а завтра подасться у ліси.

День выдачи карты mono 31 число. Жена сделала тестовую покупку на 1000 гривен, о которой просто забыли, а когда вспомнили, что нужно внести эту 1000 грн, уже была просрочка на 1-2 дня, штрафы, пени, проценты и т. д. В срочном порядке вывели карту в плюс. Через неделю mono увеличил лимит в 2.5 раз до 30 000! Это с учётом, что она безработная и месячный доход указывала нулевой.

Так что, думаю, самый сладкий клиент для банков - это который платит не вовремя, но платит
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 16:53

safonovstanislav
Вы полностью правы. Самый сладкий клиент тот, кто попадает на штрафы и пени и без задержек их платит. Такому не грех и лимит поднять :wink:
Vial
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 16:53

  inflew написав:
  inflew написав:В какую категорию попадает misto travel?

Никто не знает?

Платил альфой,но был возврат~не воспользовался их сервисом.
Смотрю по выписке мсс, а этой операции
нет в выписке...
mihasik
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