Хех, народ. Всё сложнее, чем вы думаете. Чуть позже выложу скрины общения моей жены с тамошним проект-менеджером. Вкратце: оказывается они считают свинорыльство не по итогам предыдущего месяца, а за какой-то ведомый только им период. Моей жене вот начали что-то пояснять ещё за сентябрьский кешбек. А на вопрос где такое в посте у Гороховского включают дурачка, мол, оно всегда так было и мы тут все просто идиоты, да ещё и хамят. Хотелось бы почитать мнение самого Гороховского, который сегодня же в бета-группе сказал, что это сбой. Вот такие пироги, дорогие мои свинорылы.
Славик написав:Чего сразу подпортил? Наоборот отметил как "сладкого" клиента. Ведь банку такие выгодны. И проценты поимел и деньги целы. Или я что-то не так понимаю?
Солодкий клієнт - це той, хто вчасно платить лише ОМП. Клієнт, який "забуває" заплатити навіть ОМП - це ворог гірший за свинорила, бо є безвідповідальним і недисциплінованим. Сьогодні він на день прострочив, а завтра подасться у ліси.
пупок у мони развяжется мне рейтинг портить. там миха уже застолбил это почетное звание
Shustoff написав:Хех, народ. Всё сложнее, чем вы думаете. Чуть позже выложу скрины общения моей жены с тамошним проект-менеджером. Вкратце: оказывается они считают свинорыльство не по итогам предыдущего месяца, а за какой-то ведомый только им период. Моей жене вот начали что-то пояснять ещё за сентябрьский кешбек. А на вопрос где такое в посте у Гороховского включают дурачка, мол, оно всегда так было и мы тут все просто идиоты, да ещё и хамят. Хотелось бы почитать мнение самого Гороховского, который сегодня же в бета-группе сказал, что это сбой. Вот такие пироги, дорогие мои свинорылы.