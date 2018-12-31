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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:48

Re: Monobank

У меня получается кешбек (грязными) 1,5% от потраченной суммы (не учитывая p2p). Какие-то неучтенные критерии свинорыльства были задействованы.
Славик
 
Повідомлень: 156
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Подякував: 4 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 19:37

Хех, народ. Всё сложнее, чем вы думаете. Чуть позже выложу скрины общения моей жены с тамошним проект-менеджером. Вкратце: оказывается они считают свинорыльство не по итогам предыдущего месяца, а за какой-то ведомый только им период. Моей жене вот начали что-то пояснять ещё за сентябрьский кешбек. А на вопрос где такое в посте у Гороховского включают дурачка, мол, оно всегда так было и мы тут все просто идиоты, да ещё и хамят.
Хотелось бы почитать мнение самого Гороховского, который сегодня же в бета-группе сказал, что это сбой.
Вот такие пироги, дорогие мои свинорылы.
Shustoff
 
Повідомлень: 159
З нами з: 01.11.16
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Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 19:52

Купил впервые билеты в кино через Альфу - посмотрим как оно там :)
Vorlon
 
Повідомлень: 6279
З нами з: 14.06.13
Подякував: 342 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 19:57

  klug написав:
  Славик написав:Чего сразу подпортил? Наоборот отметил как "сладкого" клиента. Ведь банку такие выгодны. И проценты поимел и деньги целы. Или я что-то не так понимаю?

Солодкий клієнт - це той, хто вчасно платить лише ОМП. Клієнт, який "забуває" заплатити навіть ОМП - це ворог гірший за свинорила, бо є безвідповідальним і недисциплінованим. Сьогодні він на день прострочив, а завтра подасться у ліси.

пупок у мони развяжется мне рейтинг портить. там миха уже застолбил это почетное звание :lol:
mephala
 
Повідомлень: 3929
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Подякував: 39 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 20:06

  Vorlon написав:Купил впервые билеты в кино через Альфу - посмотрим как оно там :)

за свои? не камильфо :wink:
mephala
 
Повідомлень: 3929
З нами з: 07.04.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 570 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 20:09

mephala
А что же поделать - от 20% потерял голову :mrgreen: За кредитные - это потеря 16% ориентировочно :oops:
Vorlon
 
Повідомлень: 6279
З нами з: 14.06.13
Подякував: 342 раз.
Подякували: 638 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 20:17

  Shustoff написав:Хех, народ. Всё сложнее, чем вы думаете. Чуть позже выложу скрины общения моей жены с тамошним проект-менеджером. Вкратце: оказывается они считают свинорыльство не по итогам предыдущего месяца, а за какой-то ведомый только им период. Моей жене вот начали что-то пояснять ещё за сентябрьский кешбек. А на вопрос где такое в посте у Гороховского включают дурачка, мол, оно всегда так было и мы тут все просто идиоты, да ещё и хамят.
Хотелось бы почитать мнение самого Гороховского, который сегодня же в бета-группе сказал, что это сбой.
Вот такие пироги, дорогие мои свинорылы.

https://www.facebook.com/10000224790424 ... 304796881/ - собственно, как и обещал. Вот тут подробности и скрины переписок по-поводу свинорыльство и кешбека.
Shustoff
 
Повідомлень: 159
З нами з: 01.11.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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  #<1 ... 1151115211531154
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