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Обслуговування в українських
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 23:25

  Flamingo написав:
  ishvara написав:Подскажите, как банк обслуживает валютные депозиты? Если по окончании депо деньги падают на карту, их можно снять в кассе без комиссии?
Знаю что в день окончания депо его можно получить налом в кассе Универсала. Снятие с карты, если я не ошибаюсь, платное

Да, вроде 0.9%
ishvara
 
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