|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 січ, 2019 23:25
Flamingo написав: ishvara написав:
Подскажите, как банк обслуживает валютные депозиты? Если по окончании депо деньги падают на карту, их можно снять в кассе без комиссии?
Знаю что в день окончания депо его можно получить налом в кассе Универсала. Снятие с карты, если я не ошибаюсь, платное
Да, вроде 0.9%
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1300
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему