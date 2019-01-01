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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 січ, 2019 23:25
Flamingo написав: ishvara написав:
Подскажите, как банк обслуживает валютные депозиты? Если по окончании депо деньги падают на карту, их можно снять в кассе без комиссии?
Знаю что в день окончания депо его можно получить налом в кассе Универсала. Снятие с карты, если я не ошибаюсь, платное
Да, вроде 0.9%
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Додано: Вів 01 січ, 2019 23:44
ishvara написав:
Подскажите, как банк обслуживает валютные депозиты? Если по окончании депо деньги падают на карту, их можно снять в кассе без комиссии?
Да, в Универсале. В последнем обновлении это реализовали. Правда, непонятно как это делать
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Додано: Вів 01 січ, 2019 23:46
Чи є вже живі клієнти, які отримали їржаву картку за 400к?
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Додано: Вів 01 січ, 2019 23:48
Flamingo написав: ishvara написав:
Подскажите, как банк обслуживает валютные депозиты? Если по окончании депо деньги падают на карту, их можно снять в кассе без комиссии?
Знаю что в день окончания депо его можно получить налом в кассе Универсала. Снятие с карты, если я не ошибаюсь, платное
Я теж лише теоретик, але здається, що усе зовсім навпаки. Зняти можна лише на картку, звідки уже можна зняти у касі Універсала з комісією. Комісію за зняття грошей, що зайшли з валютного депо після цього можна повернути (назад на картку) через гарячу лінію, що принципово робить неможливим зняти під "0" депо і відсотки.
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