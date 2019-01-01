ishvara написав:Подскажите, как банк обслуживает валютные депозиты? Если по окончании депо деньги падают на карту, их можно снять в кассе без комиссии?
Знаю что в день окончания депо его можно получить налом в кассе Универсала. Снятие с карты, если я не ошибаюсь, платное
Я теж лише теоретик, але здається, що усе зовсім навпаки. Зняти можна лише на картку, звідки уже можна зняти у касі Універсала з комісією. Комісію за зняття грошей, що зайшли з валютного депо після цього можна повернути (назад на картку) через гарячу лінію, що принципово робить неможливим зняти під "0" депо і відсотки.
klug написав:Я теж лише теоретик, але здається, що усе зовсім навпаки. Зняти можна лише на картку, звідки уже можна зняти у касі Універсала з комісією. Комісію за зняття грошей, що зайшли з валютного депо після цього можна повернути (назад на картку) через гарячу лінію, що принципово робить неможливим зняти під "0" депо і відсотки.
Если верить поддержке Моно, то есть, как говорится, нюансы. Вот что мне отвечали в ноябре: Действительно для снятия карта нужна. Но можно использовать не только платный пластик, но и шаровую виртуалку. Но обратите внимание - судя по ответу, комиссии за снятие может и не быть. Потому как "если будет комиссия..." Ну и возможно ко времени, когда придет время депо забирать, функционал допилят и возможно будет снятие напрямую с депо.