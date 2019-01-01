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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1152115311541155
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 23:25

  Flamingo написав:
  ishvara написав:Подскажите, как банк обслуживает валютные депозиты? Если по окончании депо деньги падают на карту, их можно снять в кассе без комиссии?
Знаю что в день окончания депо его можно получить налом в кассе Универсала. Снятие с карты, если я не ошибаюсь, платное

Да, вроде 0.9%
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 23:44

  ishvara написав:Подскажите, как банк обслуживает валютные депозиты? Если по окончании депо деньги падают на карту, их можно снять в кассе без комиссии?

Да, в Универсале. В последнем обновлении это реализовали. Правда, непонятно как это делать
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 23:46

Re: Monobank

Чи є вже живі клієнти, які отримали їржаву картку за 400к?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 23:48

  Flamingo написав:
  ishvara написав:Подскажите, как банк обслуживает валютные депозиты? Если по окончании депо деньги падают на карту, их можно снять в кассе без комиссии?
Знаю что в день окончания депо его можно получить налом в кассе Универсала. Снятие с карты, если я не ошибаюсь, платное

Я теж лише теоретик, але здається, що усе зовсім навпаки. Зняти можна лише на картку, звідки уже можна зняти у касі Універсала з комісією. Комісію за зняття грошей, що зайшли з валютного депо після цього можна повернути (назад на картку) через гарячу лінію, що принципово робить неможливим зняти під "0" депо і відсотки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 09:06

  klug написав:Я теж лише теоретик, але здається, що усе зовсім навпаки. Зняти можна лише на картку, звідки уже можна зняти у касі Універсала з комісією. Комісію за зняття грошей, що зайшли з валютного депо після цього можна повернути (назад на картку) через гарячу лінію, що принципово робить неможливим зняти під "0" депо і відсотки.

Если верить поддержке Моно, то есть, как говорится, нюансы. Вот что мне отвечали в ноябре:
Зображення
Действительно для снятия карта нужна. Но можно использовать не только платный пластик, но и шаровую виртуалку. Но обратите внимание - судя по ответу, комиссии за снятие может и не быть. Потому как "если будет комиссия..."
Ну и возможно ко времени, когда придет время депо забирать, функционал допилят и возможно будет снятие напрямую с депо.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 09:49

Flamingo Так это совсем другое дело )
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:46

  Shustoff написав:
  Shustoff написав:Хех, народ. Всё сложнее, чем вы думаете. Чуть позже выложу скрины общения моей жены с тамошним проект-менеджером. Вкратце: оказывается они считают свинорыльство не по итогам предыдущего месяца, а за какой-то ведомый только им период. Моей жене вот начали что-то пояснять ещё за сентябрьский кешбек. А на вопрос где такое в посте у Гороховского включают дурачка, мол, оно всегда так было и мы тут все просто идиоты, да ещё и хамят.
Хотелось бы почитать мнение самого Гороховского, который сегодня же в бета-группе сказал, что это сбой.
Вот такие пироги, дорогие мои свинорылы.

https://www.facebook.com/10000224790424 ... 304796881/ - собственно, как и обещал. Вот тут подробности и скрины переписок по-поводу свинорыльство и кешбека.

Интересно, когда монобанда докатится до того, чтобы списывать деньги со счетов клиентов, которые приносият банку минус по балансу интерчендж/кешбек, в качестве покрытия этого убытка?! :evil:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:01

Re: Monobank

  Stringer написав:списывать деньги со счетов клиентов, которые приносият банку минус по балансу интерчендж/кешбек, в качестве покрытия этого убытка?
Хороша идея у вас.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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