Shustoff написав:

Хех, народ. Всё сложнее, чем вы думаете. Чуть позже выложу скрины общения моей жены с тамошним проект-менеджером. Вкратце: оказывается они считают свинорыльство не по итогам предыдущего месяца, а за какой-то ведомый только им период. Моей жене вот начали что-то пояснять ещё за сентябрьский кешбек. А на вопрос где такое в посте у Гороховского включают дурачка, мол, оно всегда так было и мы тут все просто идиоты, да ещё и хамят.Хотелось бы почитать мнение самого Гороховского, который сегодня же в бета-группе сказал, что это сбой.Вот такие пироги, дорогие мои свинорылы.