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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1154115511561157>
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:14

Re: Monobank

  mephala написав:кто еще не положил на полку...

продовжу ваш інфо-ряд


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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:26

  BBC написав:
  Stringer написав:списывать деньги со счетов клиентов, которые приносият банку минус по балансу интерчендж/кешбек, в качестве покрытия этого убытка?
Хороша идея у вас.

Монобанка абсолютный рекордсмен среди всех банков украины по скорости ухудшения, как условий для клиентов, так и качества обслуживания!
Я уже не говорю о постоянных публичных хамских наездах их топов, то на клиентов свинрылов, то на банды кассиров, то на почту - которые не дают овнобанку "без отделений и с честным кешбеком" грести бабло лопатой
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:32

  Stringer написав:Монобанка абсолютный рекордсмен среди всех банков украины по скорости ухудшения, как условий для клиентов, так и качества обслуживания!

На полноту не претендую, но в целом как-то так:
  • Ноябрь 2017 - ввели мин. сумму пополнения 100 грн с карты другого банка в приложении.
  • Декабрь 2017 - отменили первый платеж и первую комиссию по рассрочке.
  • Декабрь 2017 - минимальное число месяцев в рассрочке увеличено с 2 до 6.
  • Январь 2018 - стали списывать кэшбек при возвратах платежей.
  • Февраль 2018 - кэшбек за кредитные стал больше, чем за собственные
  • Февраль 2018 - попытка отмена способа перевода в рассрочку уже совершенной операции. Насколько помню, ограничились рассылкой, по факту так и не реализовали.
  • Март 2018 - начали резать % кэшбека активным пользователям
  • Апрель 2018 - ввели ограничение на бесплатное пополнение телефонов (20 количество/общую сумму 10000).
  • Май 2018 - ввод комиссии за платежи юрлицам по Украине от 10000 грн/платеж или 20000 суммарно.
  • Июнь 2018 - ввели ограничение на бесплатное пополнение телефонов (50 количество/общую сумму 10000).
  • Июль 2018 - кэшбек за кредитные стал равен кэшбеку за собственные.
  • Сентябрь 2018 - убрали возможность выплаты процентов по депозитам на карту другого банка и возможность открытия депозита с карты другого банка.
  • Октябрь 2018 - убрали спред в 1 копейку для валютного курса.
  • Нобярь 2018 - ставка по "Спортивному" депозиту стала +1% по сравнению с обычным (была +5%).
  • Декабрь 2018 - кэшбек за собственные стал больше, чем за кредитные.
  • Декабрь 2018 - стало нельзя оформить операцию в рассрочку, если код МСС входит в список: от 6000 до 6999, от 3000 до 3999, 4829,5541,5542,7011,7995. Но это неточно, есть примеры пользователей, которым удалось.
  • Январь 2018 - алгоритм уменьшения ставки кэшбека стал учитывать не только предыдущий месяц, но и некий более ранний период времени.
dengon
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:53

Re: Monobank

Вот по депозитам не соглашусь, пополнять можно с другой карты, и проценты начисляются на др карту
http://prntscr.com/m24ou9
http://prntscr.com/m24p03
solomia
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:07

  solomia написав:Вот по депозитам не соглашусь, пополнять можно с другой карты, и проценты начисляются на др карту
http://prntscr.com/m24ou9
http://prntscr.com/m24p03

А какая у вас версия приложения? мне предлагает только карту монобанка или капитализацию (v 1.19.0 Матроскин)
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:14

vollena71
Версия Леопольд
solomia
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:15

  mephala написав:ЗЫ
если опус на ФБ правда и это просто проба пера то логично внедоить далее вычисление свинорылов за квартал-пол года-год так как народ начал симафорить моней кто еще не положил на полку...

Олег Гороховский ошибка в том, что в настроенном алгоритме не считался результат «интерчендж - кэшбек» накопительно, а только по прошлому месяцу. Сейчас это обнаружили и исправили. Если бы настроили сразу верно вы бы с женой и предыдущие месяцы получали меньше. Алгоритм, описанный мной корректен и мы в нем ничего не меняли
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:17

Автора публичных возмущений ожидаемо исключили из группы...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:19

Re: Monobank

  Stringer написав:Я уже не говорю о постоянных публичных хамских наездах их топов, то на клиентов свинрылов
Зображення
  Vorlon написав:Автора публичных возмущений ожидаемо исключили из группы...

и там надо запасной акк иметь :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:32

  vollena71 написав:А какая у вас версия приложения? мне предлагает только карту монобанка или капитализацию (v 1.19.0 Матроскин)

А у вас подвязаны карты других банков в приложении?
У меня не подвязаны и тоже не предлагает. Возможно, необходимо сначала подвязать карту, пополнив с нее карту монобанка через приложение.
dengon
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