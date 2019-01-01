Stringer написав:списывать деньги со счетов клиентов, которые приносият банку минус по балансу интерчендж/кешбек, в качестве покрытия этого убытка?
Хороша идея у вас.
Монобанка абсолютный рекордсмен среди всех банков украины по скорости ухудшения, как условий для клиентов, так и качества обслуживания! Я уже не говорю о постоянных публичных хамских наездах их топов, то на клиентов свинрылов, то на банды кассиров, то на почту - которые не дают овнобанку "без отделений и с честным кешбеком" грести бабло лопатой
Stringer написав:Монобанка абсолютный рекордсмен среди всех банков украины по скорости ухудшения, как условий для клиентов, так и качества обслуживания!
На полноту не претендую, но в целом как-то так:
Ноябрь 2017 - ввели мин. сумму пополнения 100 грн с карты другого банка в приложении.
Декабрь 2017 - отменили первый платеж и первую комиссию по рассрочке.
Декабрь 2017 - минимальное число месяцев в рассрочке увеличено с 2 до 6.
Январь 2018 - стали списывать кэшбек при возвратах платежей.
Февраль 2018 - кэшбек за кредитные стал больше, чем за собственные
Февраль 2018 - попытка отмена способа перевода в рассрочку уже совершенной операции. Насколько помню, ограничились рассылкой, по факту так и не реализовали.
Март 2018 - начали резать % кэшбека активным пользователям
Апрель 2018 - ввели ограничение на бесплатное пополнение телефонов (20 количество/общую сумму 10000).
Май 2018 - ввод комиссии за платежи юрлицам по Украине от 10000 грн/платеж или 20000 суммарно.
Июнь 2018 - ввели ограничение на бесплатное пополнение телефонов (50 количество/общую сумму 10000).
Июль 2018 - кэшбек за кредитные стал равен кэшбеку за собственные.
Сентябрь 2018 - убрали возможность выплаты процентов по депозитам на карту другого банка и возможность открытия депозита с карты другого банка.
Октябрь 2018 - убрали спред в 1 копейку для валютного курса.
Нобярь 2018 - ставка по "Спортивному" депозиту стала +1% по сравнению с обычным (была +5%).
Декабрь 2018 - кэшбек за собственные стал больше, чем за кредитные.
Декабрь 2018 - стало нельзя оформить операцию в рассрочку, если код МСС входит в список: от 6000 до 6999, от 3000 до 3999, 4829,5541,5542,7011,7995. Но это неточно, есть примеры пользователей, которым удалось.
Январь 2018 - алгоритм уменьшения ставки кэшбека стал учитывать не только предыдущий месяц, но и некий более ранний период времени.
mephala написав:ЗЫ если опус на ФБ правда и это просто проба пера то логично внедоить далее вычисление свинорылов за квартал-пол года-год так как народ начал симафорить моней кто еще не положил на полку...
Олег Гороховский ошибка в том, что в настроенном алгоритме не считался результат «интерчендж - кэшбек» накопительно, а только по прошлому месяцу. Сейчас это обнаружили и исправили. Если бы настроили сразу верно вы бы с женой и предыдущие месяцы получали меньше. Алгоритм, описанный мной корректен и мы в нем ничего не меняли
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.