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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1154115511561157
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:32

Re: Monobank

wolt450 написав: Концерт-уа, Хтось в курсі, МСС яке.

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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:41

  dengon написав:
  vollena71 написав:А какая у вас версия приложения? мне предлагает только карту монобанка или капитализацию (v 1.19.0 Матроскин)

А у вас подвязаны карты других банков в приложении?
У меня не подвязаны и тоже не предлагает. Возможно, необходимо сначала подвязать карту, пополнив с нее карту монобанка через приложение.

Там действительно все дело в версии. У меня час назад стояла 1.18 - карты предлагало разные. НО именно сегодя - знаю точно, поскольку помню что числа 25-26 выплату процентов предлагало на только на "свою Моню" без вариантов - у меня 1 января должна была быть выплата % и поскольку по карте небольшой долг - я хотел чтобы проценты ушли в другой банк - приложуха мне такого шанса не дала).
Пол часа назад обновил приложуху до 1.19 - возможность выплаты % на другие карты - пропала.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:41

  dengon написав:
  vollena71 написав:А какая у вас версия приложения? мне предлагает только карту монобанка или капитализацию (v 1.19.0 Матроскин)

А у вас подвязаны карты других банков в приложении?
У меня не подвязаны и тоже не предлагает. Возможно, необходимо сначала подвязать карту, пополнив с нее карту монобанка через приложение.

Я думаю, может, слишком много подвязано, в экран не помещается, вот и не предлагает :mrgreen: . В Леопольде тоже не предлагалось
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