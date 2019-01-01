wolt450 написав: Концерт-уа, Хтось в курсі, МСС яке.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 січ, 2019 13:32
Re: Monobank
7922
Додано: Сер 02 січ, 2019 13:41
Там действительно все дело в версии. У меня час назад стояла 1.18 - карты предлагало разные. НО именно сегодя - знаю точно, поскольку помню что числа 25-26 выплату процентов предлагало на только на "свою Моню" без вариантов - у меня 1 января должна была быть выплата % и поскольку по карте небольшой долг - я хотел чтобы проценты ушли в другой банк - приложуха мне такого шанса не дала).
Пол часа назад обновил приложуху до 1.19 - возможность выплаты % на другие карты - пропала.
Додано: Сер 02 січ, 2019 13:41
Я думаю, может, слишком много подвязано, в экран не помещается, вот и не предлагает . В Леопольде тоже не предлагалось
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