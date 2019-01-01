Баланс по кэшбеку стал положительным. По всем категориям добавляется 1%, но не более, чем предложение для основной группы клиентов.

Баланс по кэшбеку отрицательный, но клиент не попал в 20% клиентов с самым большим «минусом» по этому показателю. На следующий месяц для клиента сохраняется кэшбек -1% от стандартного.

Баланс по кэшбеку отрицательный и клиент снова попал в 20% клиентов с самым большим «минусом» по этому показателю. В следующем месяце клиент получает еще на 1% ниже, чем остальные, но не ниже 1% по категории.

Мы для себя установили целевой уровень, который мы хотим в виде кэшбека предоставлять нашим клиентам. Это 1,2% от оборота по картам. Каждый месяц мы на основании итогов предыдущего месяца анализируем как мы уложились в эту целевую функцию и корректируем ставки по категориям и сам набор категорий. В основном мы вписываемся в 1,2%. В какой-то месяц получается 1,15%, в какой-то 1,24%.Когда мы обратили внимание, что некоторые клиенты используют карту только в категориях кэшбека и мы каждый месяц выплачиваем им кэшбека на 300-400 грн. больше, чем получаем интерчейнджа по их транзакциям, мы применили такую систему. Она достаточно простая и понятная и думаю если вы ее узнаете, вам будет очень просто так планировать свое пользование нашей картой, чтобы в следующем месяце вы получали такой же кэшбек как и 97% остальных клиентов. Мы бы не хотели, чтобы высокий кэшбэк клиентов, которые пользуются картой только ради кэшбэка, приводил к тому, что всем остальным клиентам мы будем предлагать кэшбэк ниже чем могли.В конце месяца мы по каждому клиенту рассчитываем итог:Баланс по кэшбеку = Полученный торговый интерчейндж — Выплаченный кэшбек20% клиентов с самым большим «минусом» по этому показателю, в следующем месяце получают по всем категориям на 1% ниже, чем остальные, но не меньше 1% по категории.Обращаю внимание: в расчет берутся только клиенты “с минусом”, а их около 15% от всех клиентов, получающих кэшбек. 20% от них, это 3% от общего количества клиентов.В следующем месяце процедура повторяется.Для такого клиента есть три сценария.