vollena71 написав:А какая у вас версия приложения? мне предлагает только карту монобанка или капитализацию (v 1.19.0 Матроскин)
А у вас подвязаны карты других банков в приложении? У меня не подвязаны и тоже не предлагает. Возможно, необходимо сначала подвязать карту, пополнив с нее карту монобанка через приложение.
Там действительно все дело в версии. У меня час назад стояла 1.18 - карты предлагало разные. НО именно сегодя - знаю точно, поскольку помню что числа 25-26 выплату процентов предлагало на только на "свою Моню" без вариантов - у меня 1 января должна была быть выплата % и поскольку по карте небольшой долг - я хотел чтобы проценты ушли в другой банк - приложуха мне такого шанса не дала). Пол часа назад обновил приложуху до 1.19 - возможность выплаты % на другие карты - пропала.
mephala написав:ЗЫ если опус на ФБ правда и это просто проба пера то логично внедоить далее вычисление свинорылов за квартал-пол года-год так как народ начал симафорить моней кто еще не положил на полку...
Олег Гороховский ошибка в том, что в настроенном алгоритме не считался результат «интерчендж - кэшбек» накопительно, а только по прошлому месяцу. Сейчас это обнаружили и исправили. Если бы настроили сразу верно вы бы с женой и предыдущие месяцы получали меньше. Алгоритм, описанный мной корректен и мы в нем ничего не меняли
а есть где то посты гороховского где он говорит что итог свинорыльства считают только по прошлому месяцу?
Олег Гороховский ошибка в том, что в настроенном алгоритме не считался результат «интерчендж - кэшбек» накопительно, а только по прошлому месяцу. Сейчас это обнаружили и исправили. Если бы настроили сразу верно вы бы с женой и предыдущие месяцы получали меньше. Алгоритм, описанный мной корректен и мы в нем ничего не меняли
А как обещал вначале, без мелкого шрифта и оговорок, честные 3-5%...
Мы для себя установили целевой уровень, который мы хотим в виде кэшбека предоставлять нашим клиентам. Это 1,2% от оборота по картам. Каждый месяц мы на основании итогов предыдущего месяца анализируем как мы уложились в эту целевую функцию и корректируем ставки по категориям и сам набор категорий. В основном мы вписываемся в 1,2%. В какой-то месяц получается 1,15%, в какой-то 1,24%.
Когда мы обратили внимание, что некоторые клиенты используют карту только в категориях кэшбека и мы каждый месяц выплачиваем им кэшбека на 300-400 грн. больше, чем получаем интерчейнджа по их транзакциям, мы применили такую систему. Она достаточно простая и понятная и думаю если вы ее узнаете, вам будет очень просто так планировать свое пользование нашей картой, чтобы в следующем месяце вы получали такой же кэшбек как и 97% остальных клиентов. Мы бы не хотели, чтобы высокий кэшбэк клиентов, которые пользуются картой только ради кэшбэка, приводил к тому, что всем остальным клиентам мы будем предлагать кэшбэк ниже чем могли.
В конце месяца мы по каждому клиенту рассчитываем итог:
Баланс по кэшбеку = Полученный торговый интерчейндж — Выплаченный кэшбек
20% клиентов с самым большим «минусом» по этому показателю, в следующем месяце получают по всем категориям на 1% ниже, чем остальные, но не меньше 1% по категории.
Обращаю внимание: в расчет берутся только клиенты “с минусом”, а их около 15% от всех клиентов, получающих кэшбек. 20% от них, это 3% от общего количества клиентов.
В следующем месяце процедура повторяется.
Для такого клиента есть три сценария.
Баланс по кэшбеку стал положительным. По всем категориям добавляется 1%, но не более, чем предложение для основной группы клиентов.
Баланс по кэшбеку отрицательный, но клиент не попал в 20% клиентов с самым большим «минусом» по этому показателю. На следующий месяц для клиента сохраняется кэшбек -1% от стандартного.
Баланс по кэшбеку отрицательный и клиент снова попал в 20% клиентов с самым большим «минусом» по этому показателю. В следующем месяце клиент получает еще на 1% ниже, чем остальные, но не ниже 1% по категории.