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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11551156115711581159>
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:32

Re: Monobank

wolt450 написав: Концерт-уа, Хтось в курсі, МСС яке.

7922
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:41

  dengon написав:
  vollena71 написав:А какая у вас версия приложения? мне предлагает только карту монобанка или капитализацию (v 1.19.0 Матроскин)

А у вас подвязаны карты других банков в приложении?
У меня не подвязаны и тоже не предлагает. Возможно, необходимо сначала подвязать карту, пополнив с нее карту монобанка через приложение.

Там действительно все дело в версии. У меня час назад стояла 1.18 - карты предлагало разные. НО именно сегодя - знаю точно, поскольку помню что числа 25-26 выплату процентов предлагало на только на "свою Моню" без вариантов - у меня 1 января должна была быть выплата % и поскольку по карте небольшой долг - я хотел чтобы проценты ушли в другой банк - приложуха мне такого шанса не дала).
Пол часа назад обновил приложуху до 1.19 - возможность выплаты % на другие карты - пропала.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:41

  dengon написав:
  vollena71 написав:А какая у вас версия приложения? мне предлагает только карту монобанка или капитализацию (v 1.19.0 Матроскин)

А у вас подвязаны карты других банков в приложении?
У меня не подвязаны и тоже не предлагает. Возможно, необходимо сначала подвязать карту, пополнив с нее карту монобанка через приложение.

Я думаю, может, слишком много подвязано, в экран не помещается, вот и не предлагает :mrgreen: . В Леопольде тоже не предлагалось
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:58

Re: Monobank

v1.18.10 вывод процентов и пополнние депозита с другой карты есть, хотя пару версий назад не было.
Surz
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:00

[quote=
Я думаю, может, [/quote]
Та не...не может он же импотент :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:21

  Flamingo написав:У меня час назад стояла 1.18 - карты предлагало разные...
Пол часа назад обновил приложуху до 1.19 - возможность выплаты % на другие карты - пропала.


Пропозиція то з'явилась, а скористатися не можливо.
У вже відкритому депозиті при виборі іншої картки зміна не відбувається.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:45

  vollena71 написав:
  mephala написав:ЗЫ
если опус на ФБ правда и это просто проба пера то логично внедоить далее вычисление свинорылов за квартал-пол года-год так как народ начал симафорить моней кто еще не положил на полку...

Олег Гороховский ошибка в том, что в настроенном алгоритме не считался результат «интерчендж - кэшбек» накопительно, а только по прошлому месяцу. Сейчас это обнаружили и исправили. Если бы настроили сразу верно вы бы с женой и предыдущие месяцы получали меньше. Алгоритм, описанный мной корректен и мы в нем ничего не меняли

а есть где то посты гороховского где он говорит что итог свинорыльства считают только по прошлому месяцу?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:49

Олег Гороховский ошибка в том, что в настроенном алгоритме не считался результат «интерчендж - кэшбек» накопительно, а только по прошлому месяцу. Сейчас это обнаружили и исправили. Если бы настроили сразу верно вы бы с женой и предыдущие месяцы получали меньше. Алгоритм, описанный мной корректен и мы в нем ничего не меняли

А как обещал вначале, без мелкого шрифта и оговорок, честные 3-5%... :)

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sola
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:52

Re: Monobank

что самое интересно - а есть где опубликованы условия этой программы?
от у аллы все чин чинарем все по пунктам выложено на сайте в условиях.
а где документ на кэшбэк у этой монобанды?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:55

  mephala написав:а есть где то посты гороховского где он говорит что итог свинорыльства считают только по прошлому месяцу?

Пост про критерии снижения кэшбека был в закрытой группе или есть тут

Мы для себя установили целевой уровень, который мы хотим в виде кэшбека предоставлять нашим клиентам. Это 1,2% от оборота по картам. Каждый месяц мы на основании итогов предыдущего месяца анализируем как мы уложились в эту целевую функцию и корректируем ставки по категориям и сам набор категорий. В основном мы вписываемся в 1,2%. В какой-то месяц получается 1,15%, в какой-то 1,24%.

Когда мы обратили внимание, что некоторые клиенты используют карту только в категориях кэшбека и мы каждый месяц выплачиваем им кэшбека на 300-400 грн. больше, чем получаем интерчейнджа по их транзакциям, мы применили такую систему. Она достаточно простая и понятная и думаю если вы ее узнаете, вам будет очень просто так планировать свое пользование нашей картой, чтобы в следующем месяце вы получали такой же кэшбек как и 97% остальных клиентов. Мы бы не хотели, чтобы высокий кэшбэк клиентов, которые пользуются картой только ради кэшбэка, приводил к тому, что всем остальным клиентам мы будем предлагать кэшбэк ниже чем могли.

В конце месяца мы по каждому клиенту рассчитываем итог:

Баланс по кэшбеку = Полученный торговый интерчейндж — Выплаченный кэшбек

20% клиентов с самым большим «минусом» по этому показателю, в следующем месяце получают по всем категориям на 1% ниже, чем остальные, но не меньше 1% по категории.

Обращаю внимание: в расчет берутся только клиенты “с минусом”, а их около 15% от всех клиентов, получающих кэшбек. 20% от них, это 3% от общего количества клиентов.

В следующем месяце процедура повторяется.

Для такого клиента есть три сценария.
  • Баланс по кэшбеку стал положительным. По всем категориям добавляется 1%, но не более, чем предложение для основной группы клиентов.
  • Баланс по кэшбеку отрицательный, но клиент не попал в 20% клиентов с самым большим «минусом» по этому показателю. На следующий месяц для клиента сохраняется кэшбек -1% от стандартного.
  • Баланс по кэшбеку отрицательный и клиент снова попал в 20% клиентов с самым большим «минусом» по этому показателю. В следующем месяце клиент получает еще на 1% ниже, чем остальные, но не ниже 1% по категории.
sola
 
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