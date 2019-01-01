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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1156115711581159>
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:59

Re: Monobank

Это все не то. Зайдите к вечно пинаемой алле на сайт и почитайте как у них оформлены условия по всем бонусным программам. о чем можно говорить с этой монобандой если их кэшбэк весь на пальцах.
где официальный документ подписанный ответственными лицами? я то конечно изначально спрашивал про посты, но они не являются вообще документами.
на ФБ шо хочу то и пишу.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:02

  mephala написав:что самое интересно - а есть где опубликованы условия этой программы?
где документ на кэшбэк у этой монобанды?

Тут

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sola
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:04

Re: Monobank

Ай молодца :mrgreen:
"Олег Гороховский:
Andrii Pohuliaiev а то, что вы с женой устраиваете скандал и выносите все с чем не разобрались в публичную плоскость, вас не украшает. Но это точно противоречит принципам этой группы"
Ну я ж говорю фарисей 80 уровня - публично призвать фискалов наехать на предпринимателей, придумывать клиентам оскорбительные клички и обзывать кассиров супермаркетов на открытой странице, а не в закрытой группе - его украшает и не пртиворочит принципам :evil:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:07

Re: Monobank

  Славик написав:Чего сразу подпортил?.. Или я что-то не так понимаю?
Автор написал, что забыл произвести оплату 5% за кредит. Карта вышла с льготного периода с октября месяца.
Погашение карты в ноль 1 декабря не получилось из-за проказней котика.

Просрочки до 7 дней на кредитную историю не влияют, хоть в ней и отображаются.

Весь декабрь карты в льготном периоде не находилась. Дальше неизвестно за сколько дней моня рисовал штраф.

В любом случае за системой надо следить.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:08

sola
было бы интересно увидеть историю этого документа...
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:08

Re: Monobank

подскажите плиз , красота и медицина - Аптеки , ЕВА , Ватсон входят же ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:09

  Stringer написав:Но это точно противоречит принципам этой группы

Принципы этой группы - хвалить монобанк и восхищаться котиками :) Меня в первый месяц из нее исключили :twisted:
sola
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:12

  mephala написав:sola
было бы интересно увидеть историю этого документа...

История есть:
Зображення

https://www.monobank.ua/terms

Но внесенные изменения не выделены, т.е. надо долго сравнивать..
sola
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:13

  lincoln2 написав:подскажите плиз , красота и медицина - Аптеки , ЕВА , Ватсон входят же ?

Так
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:14

  lincoln2 написав:подскажите плиз , красота и медицина - Аптеки , ЕВА , Ватсон входят же ?

В Еве какой-то из терминалов - если не ошибаюсь то привата.
Ощадовский пишет типа бытовой химии
andreyiskra
 
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