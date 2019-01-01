Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 січ, 2019 14:59
Это все не то. Зайдите к вечно пинаемой алле на сайт и почитайте как у них оформлены условия по всем бонусным программам. о чем можно говорить с этой монобандой если их кэшбэк весь на пальцах.
где официальный документ подписанный ответственными лицами? я то конечно изначально спрашивал про посты, но они не являются вообще документами. на ФБ шо хочу то и пишу.
mephala
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sola
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Додано: Сер 02 січ, 2019 15:04
Ай молодца
"Олег Гороховский:
Andrii Pohuliaiev а то, что вы с женой устраиваете скандал и выносите все с чем не разобрались в публичную плоскость, вас не украшает. Но это точно противоречит принципам этой группы"
Ну я ж говорю фарисей 80 уровня - публично призвать фискалов наехать на предпринимателей, придумывать клиентам оскорбительные клички и обзывать кассиров супермаркетов на открытой странице, а не в закрытой группе - его украшает и не пртиворочит принципам
Stringer
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Додано: Сер 02 січ, 2019 15:07
Славик написав:
Чего сразу подпортил?.. Или я что-то не так понимаю?
Автор написал, что забыл произвести оплату 5% за кредит. Карта вышла с льготного периода с октября месяца.
Погашение карты в ноль 1 декабря не получилось из-за проказней котика.
Просрочки до 7 дней на кредитную историю не влияют, хоть в ней и отображаются.
Весь декабрь карты в льготном периоде не находилась. Дальше неизвестно за сколько дней моня рисовал штраф.
В любом случае за системой надо следить.
MASolomko
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Додано: Сер 02 січ, 2019 15:08
sola было бы интересно увидеть историю этого документа...
mephala
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Додано: Сер 02 січ, 2019 15:08
подскажите плиз , красота и медицина - Аптеки , ЕВА , Ватсон входят же ?
lincoln2
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Додано: Сер 02 січ, 2019 15:09
Stringer написав:
Но это точно противоречит принципам этой группы
Принципы этой группы - хвалить монобанк и восхищаться котиками
Меня в первый месяц из нее исключили
sola
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Додано: Сер 02 січ, 2019 15:12
mephala написав: sola
было бы интересно увидеть историю этого документа...
История есть:
https://www.monobank.ua/terms
Но внесенные изменения не выделены, т.е. надо долго сравнивать..
sola
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Додано: Сер 02 січ, 2019 15:13
lincoln2 написав:
подскажите плиз , красота и медицина - Аптеки , ЕВА , Ватсон входят же ?
Так
chico
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Додано: Сер 02 січ, 2019 15:14
lincoln2 написав:
подскажите плиз , красота и медицина - Аптеки , ЕВА , Ватсон входят же ?
В Еве какой-то из терминалов - если не ошибаюсь то привата.
Ощадовский пишет типа бытовой химии
andreyiskra
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