Додано: Сер 02 січ, 2019 15:44
sola
когда они в этом документе имеют ввиду отдельные сущности они употребляют слово "кожного"
например ниже по тексту:
"3.5. Максимальна сума бонусів, яка може бути нарахована протягом кожного розрахункового періоду (один календарний місяць): не більше 500 грн, але може бути змінена Банком в індивідуальному порядку. Максимальна сума бонусів може бути змінена за рішенням Банка індивідуально по конкретному Клієнту."
т.е. если имеется что условия для каждого клиента могут быть отдельны это явно упоминается в тексте. а если речь идеть просто про Клиента то значит условия для всех одинаковы.
Хотя эта словесная казуистика горохом и его бандой всегда будет использоваться только в свою пользу.