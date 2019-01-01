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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1156115711581159
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:18

  mephala написав:sola
было бы интересно увидеть историю этого документа...

но даже в этой версии я не вижу что каждому клиенту назначают персональный процент по программе. "Перелік Категорій та розмір бонусу Клієнта в кожній Категорії визначається Банком в односторонньому порядку та може змінюватися Банком щомісячно" - я не вижу тут слов о том что каждому клиенту отдельно назначают %% по программе лояльности.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:31

  mephala написав:я не вижу тут слов о том что каждому клиенту отдельно назначают %% по программе лояльности.

Есть же:
  mephala написав:"Перелік Категорій та розмір бонусу Клієнта в кожній Категорії визначається Банком в односторонньому порядку та може змінюватися Банком щомісячно"
sola
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:44

sola
когда они в этом документе имеют ввиду отдельные сущности они употребляют слово "кожного"

например ниже по тексту:
"3.5. Максимальна сума бонусів, яка може бути нарахована протягом кожного розрахункового періоду (один календарний місяць): не більше 500 грн, але може бути змінена Банком в індивідуальному порядку. Максимальна сума бонусів може бути змінена за рішенням Банка індивідуально по конкретному Клієнту."

т.е. если имеется что условия для каждого клиента могут быть отдельны это явно упоминается в тексте. а если речь идеть просто про Клиента то значит условия для всех одинаковы.
Хотя эта словесная казуистика горохом и его бандой всегда будет использоваться только в свою пользу.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:02

Схожу с ребенком в кино - накажу банк ещё на 20 грн и получу 1% на всё)))
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