vollena71 написав:
Олег Гороховский
Кухня кэшбеков...
Решил по рецепту приготовить
На промежутке с августа (с момента открытия карты) по декабрь включительно так называемый "interchange fee", который условно Горох приравнял к 1.9%, равен 388 грн от чистого оборота (без учёта бесплатных транзакций) по карте 20,4к грн.
При этом выгреб кешбека в размере 463 грн (грязными) из них 100 грн получил по реферальной ссылке.
В итоге банку оказался "торчу" 75 грн.
При чём банк спонсировал дополнительно на 268 грн из-за оформленной рассрочки на 3 месяца и всё равно неблагодарный сКОТыняка записала в свинорылы
ps Представитель банка похоже положил на эту ветку. Давно его не было... ИМХО.