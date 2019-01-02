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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1156115711581159
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:18

  mephala написав:sola
было бы интересно увидеть историю этого документа...

но даже в этой версии я не вижу что каждому клиенту назначают персональный процент по программе. "Перелік Категорій та розмір бонусу Клієнта в кожній Категорії визначається Банком в односторонньому порядку та може змінюватися Банком щомісячно" - я не вижу тут слов о том что каждому клиенту отдельно назначают %% по программе лояльности.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:31

  mephala написав:я не вижу тут слов о том что каждому клиенту отдельно назначают %% по программе лояльности.

Есть же:
  mephala написав:"Перелік Категорій та розмір бонусу Клієнта в кожній Категорії визначається Банком в односторонньому порядку та може змінюватися Банком щомісячно"
sola
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:44

sola
когда они в этом документе имеют ввиду отдельные сущности они употребляют слово "кожного"

например ниже по тексту:
"3.5. Максимальна сума бонусів, яка може бути нарахована протягом кожного розрахункового періоду (один календарний місяць): не більше 500 грн, але може бути змінена Банком в індивідуальному порядку. Максимальна сума бонусів може бути змінена за рішенням Банка індивідуально по конкретному Клієнту."

т.е. если имеется что условия для каждого клиента могут быть отдельны это явно упоминается в тексте. а если речь идеть просто про Клиента то значит условия для всех одинаковы.
Хотя эта словесная казуистика горохом и его бандой всегда будет использоваться только в свою пользу.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:02

Схожу с ребенком в кино - накажу банк ещё на 20 грн и получу 1% на всё)))
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:01

Re: Monobank

  vollena71 написав:Олег Гороховский
Кухня кэшбеков...
Решил по рецепту приготовить :D

На промежутке с августа (с момента открытия карты) по декабрь включительно так называемый "interchange fee", который условно Горох приравнял к 1.9%, равен 388 грн от чистого оборота (без учёта бесплатных транзакций) по карте 20,4к грн.
При этом выгреб кешбека в размере 463 грн (грязными) из них 100 грн получил по реферальной ссылке.

В итоге банку оказался "торчу" 75 грн. :roll:
При чём банк спонсировал дополнительно на 268 грн из-за оформленной рассрочки на 3 месяца и всё равно неблагодарный сКОТыняка записала в свинорылы :twisted:

ps Представитель банка похоже положил на эту ветку. Давно его не было... ИМХО.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:21

Re: Monobank

klug написав:
  inflew написав:
  inflew написав:В какую категорию попадает misto travel?

Никто не знает?

Ніколи нічого не купував, але придивлявся. Судячи з їх опису, там взагалі не факт, що там торгова операція, а не переказ коштів.
Там предавторизация через Ликпей идет на сумму комиссии агенту (обычно 10%). Остальное нужно самому СЭПом платить туроператору. Я платил приватом кредитными - категория "прочее", комиссию за кредитные не взяло.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:32

  Кащей написав:Там предавторизация через Ликпей идет на сумму комиссии агенту (обычно 10%). Остальное нужно самому СЭПом платить туроператору. Я платил приватом кредитными - категория "прочее", комиссию за кредитные не взяло.

А те, що агенту пішло через liqpay теж без комісії з кредитних?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:37

Re: Monobank

klug написав:
  Кащей написав:Там предавторизация через Ликпей идет на сумму комиссии агенту (обычно 10%). Остальное нужно самому СЭПом платить туроператору. Я платил приватом кредитными - категория "прочее", комиссию за кредитные не взяло.

А те, що агенту пішло через liqpay теж без комісії з кредитних?
Именно об этом платеже и речь. СЭП оплатил из май-альфа-банка и он к теме карточных платежей отношения не имеет.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:50

господа, напомните ... горох плющит за суммарный вход на 250 к за календарный мес или за 30 дней?

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 22:35

IMPRINTER
Він, напевно, і сам не знає. Були сигнали, що і до 100к паяльник вмикався. Напевно ще одна "помилка в алгоритмі".
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klug
 
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