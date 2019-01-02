mephala написав:sola было бы интересно увидеть историю этого документа...
но даже в этой версии я не вижу что каждому клиенту назначают персональный процент по программе. "Перелік Категорій та розмір бонусу Клієнта в кожній Категорії визначається Банком в односторонньому порядку та може змінюватися Банком щомісячно" - я не вижу тут слов о том что каждому клиенту отдельно назначают %% по программе лояльности.
sola когда они в этом документе имеют ввиду отдельные сущности они употребляют слово "кожного"
например ниже по тексту: "3.5. Максимальна сума бонусів, яка може бути нарахована протягом кожного розрахункового періоду (один календарний місяць): не більше 500 грн, але може бути змінена Банком в індивідуальному порядку. Максимальна сума бонусів може бути змінена за рішенням Банка індивідуально по конкретному Клієнту."
т.е. если имеется что условия для каждого клиента могут быть отдельны это явно упоминается в тексте. а если речь идеть просто про Клиента то значит условия для всех одинаковы. Хотя эта словесная казуистика горохом и его бандой всегда будет использоваться только в свою пользу.
На промежутке с августа (с момента открытия карты) по декабрь включительно так называемый "interchange fee", который условно Горох приравнял к 1.9%, равен 388 грн от чистого оборота (без учёта бесплатных транзакций) по карте 20,4к грн. При этом выгреб кешбека в размере 463 грн (грязными) из них 100 грн получил по реферальной ссылке.
В итоге банку оказался "торчу" 75 грн. При чём банк спонсировал дополнительно на 268 грн из-за оформленной рассрочки на 3 месяца и всё равно неблагодарный сКОТыняка записала в свинорылы
ps Представитель банка похоже положил на эту ветку. Давно его не было... ИМХО.
inflew написав:В какую категорию попадает misto travel?
Никто не знает?
Ніколи нічого не купував, але придивлявся. Судячи з їх опису, там взагалі не факт, що там торгова операція, а не переказ коштів.
Там предавторизация через Ликпей идет на сумму комиссии агенту (обычно 10%). Остальное нужно самому СЭПом платить туроператору. Я платил приватом кредитными - категория "прочее", комиссию за кредитные не взяло.
Кащей написав:Там предавторизация через Ликпей идет на сумму комиссии агенту (обычно 10%). Остальное нужно самому СЭПом платить туроператору. Я платил приватом кредитными - категория "прочее", комиссию за кредитные не взяло.
А те, що агенту пішло через liqpay теж без комісії з кредитних?
Кащей написав:Там предавторизация через Ликпей идет на сумму комиссии агенту (обычно 10%). Остальное нужно самому СЭПом платить туроператору. Я платил приватом кредитными - категория "прочее", комиссию за кредитные не взяло.
А те, що агенту пішло через liqpay теж без комісії з кредитних?
Именно об этом платеже и речь. СЭП оплатил из май-альфа-банка и он к теме карточных платежей отношения не имеет.