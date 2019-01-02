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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1157115811591160
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 00:32

Алла выплатила 2000грн кешбэка (1600) за 1 день по 4% чистыми, свинорылил с США
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 01:47

  klug написав:На скільки я пам’ятаю, то ваша дружина, будучи безробітною, у багатьох банків у фаворитах. Здається навіть ТАСя ліміт дала, тому цей феномен варто окремо досліджувати.

Нет, тас она не пробовала. Только моно и приват. Я вообще удивлён, что безработному лимит могут дать. Думал, что все используют дубликаты кредиток мужа
safonovstanislav
 
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