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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 00:32
Алла выплатила 2000грн кешбэка (1600) за 1 день по 4% чистыми, свинорылил с США
чувствую себя сутенером
Востаннє редагувалось proftpd66
в Чет 03 січ, 2019 04:22, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Чет 03 січ, 2019 01:47
klug написав:
На скільки я пам’ятаю, то ваша дружина, будучи безробітною, у багатьох банків у фаворитах. Здається навіть ТАСя ліміт дала, тому цей феномен варто окремо досліджувати.
Нет, тас она не пробовала. Только моно и приват. Я вообще удивлён, что безработному лимит могут дать. Думал, что все используют дубликаты кредиток мужа
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safonovstanislav
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Додано: Чет 03 січ, 2019 08:39
safonovstanislav написав:
Я вообще удивлён, что безработному лимит могут дать. Думал, что все используют дубликаты кредиток мужа
Разве МОНО может как-то проверить данные по доходам нового клиента?
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justit
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Додано: Чет 03 січ, 2019 08:46
safonovstanislav написав: klug написав:
На скільки я пам’ятаю, то ваша дружина, будучи безробітною, у багатьох банків у фаворитах. Здається навіть ТАСя ліміт дала, тому цей феномен варто окремо досліджувати.
Нет, тас она не пробовала. Только моно и приват. Я вообще удивлён, что безработному лимит могут дать. Думал, что все используют дубликаты кредиток мужа
Аналогичная ситуация у жены. Приват без вопросов налил 24к... если хо больше - говорит давай загран/техпаспорт.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 09:20
justit написав:
[Разве МОНО может как-то проверить данные по доходам нового клиента?
Через УБКИ они могут узнать семейный статус и ФИО жены/мужа, а также место работы.
В добавок УБКИ сливает состояние по коммунальным платежам (наличие долгов), информацию о судимости и может ещё чего-то там.
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