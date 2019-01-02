Додано: Чет 03 січ, 2019 14:04

горох опять готовит почвы по борьбе со свинорыльством ...



Олег Гороховский

5 ч. ·



Любопытно наблюдать как крупные компании ведут себя в ситуациях, когда из-за сбоев клиенты получают крупные бонусы. Особенно интересно, когда ситуации одинаковые, а стратегии разные.



Три кейса из мира авиакомпаний.



1. В феврале 2015 года авиакомпания United Airlines отменила тысячи бронирований после того, как компьютерный сбой позволил клиентам покупать билеты на трансатлантические рейсы по очень низким ценам. Пассажиры короткое время могли покупать билеты первого класса за 100 долларов (65 фунтов) через датский раздел сайта из-за неправильного курса обмена валют. Авиакомпания заявила, что не будет соблюдать тарифы, потому что ошибка была вызвана «сторонним поставщиком программного обеспечения».

Поднялся шквал возмущения, но компания не изменила решение.



2. 4 декабря 2014 года Рождество наступило раньше для сотен пассажиров Singapore Airlines. Билеты бизнес-класса были проданы по ошибке на рейсы в пункты назначения в Европе менее чем за полцены.

Ошибка привела к спору между авиакомпанией и туристическими агентствами по всей стране, кто должен расплачиваться за ошибки.

Singapore Airlines настоятельно предложила турагентам, которые продали «подарочные» билеты, возместить разницу за свой счет или перенести потери на клиентов.

Как авиакомпания и турагенства урегулировали этот спор неизвестно, но судя по отсутствию недовольства клиентов в пабликах, разницу на клиентов все же не требовали.



3. Свежая история, о которой вчера сообщили в новостях.

Авиакомпания из Гонконга Cathay Pacific по ошибке продала места бизнес и первого класса на августовских рейсах из Вьетнама в Нью-Йорк примерно за 675 долларов. Цены на один и тот же маршрут в июле и сентябре стоят 16’000 долларов.

Авиакомпания признала, что «совершила ошибку», но сказала, что будет соблюдать билеты. И это несмотря на то, что год у нее выдался непростой и компания пытается вернуться к прибыльности после публикации убыточного отчета по итогам 2017 года.



Мне трудно судить о каких масштабах потерь идет речь в каждом из этих трех случаев и как бы поступал я на их месте. При урегулировании спорных ситуаций с клиентами я стараюсь руководствоваться принципом: «Если цена урегулирования проблемы клиента ниже стоимости его привлечения решать вопрос в пользу клиента не вникая в детали.»

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