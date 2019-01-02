Алла выплатила 2000грн кешбэка (1600) за 1 день по 4% чистыми, свинорылил с США
чувствую себя сутенером
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Додано: Чет 03 січ, 2019 00:32
Алла выплатила 2000грн кешбэка (1600) за 1 день по 4% чистыми, свинорылил с США
чувствую себя сутенером
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 03 січ, 2019 04:22, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Чет 03 січ, 2019 01:47
Нет, тас она не пробовала. Только моно и приват. Я вообще удивлён, что безработному лимит могут дать. Думал, что все используют дубликаты кредиток мужа
Додано: Чет 03 січ, 2019 08:39
Додано: Чет 03 січ, 2019 08:46
Re: Monobank
Аналогичная ситуация у жены. Приват без вопросов налил 24к... если хо больше - говорит давай загран/техпаспорт.
Додано: Чет 03 січ, 2019 09:20
Re: Monobank
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:48
Я ТОРЧУ И ВСЯ В ЗАСОСАХ
КЫШбэк в январе -
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:04
горох опять готовит почвы по борьбе со свинорыльством ...
Олег Гороховский
5 ч. ·
Любопытно наблюдать как крупные компании ведут себя в ситуациях, когда из-за сбоев клиенты получают крупные бонусы. Особенно интересно, когда ситуации одинаковые, а стратегии разные.
Три кейса из мира авиакомпаний.
1. В феврале 2015 года авиакомпания United Airlines отменила тысячи бронирований после того, как компьютерный сбой позволил клиентам покупать билеты на трансатлантические рейсы по очень низким ценам. Пассажиры короткое время могли покупать билеты первого класса за 100 долларов (65 фунтов) через датский раздел сайта из-за неправильного курса обмена валют. Авиакомпания заявила, что не будет соблюдать тарифы, потому что ошибка была вызвана «сторонним поставщиком программного обеспечения».
Поднялся шквал возмущения, но компания не изменила решение.
2. 4 декабря 2014 года Рождество наступило раньше для сотен пассажиров Singapore Airlines. Билеты бизнес-класса были проданы по ошибке на рейсы в пункты назначения в Европе менее чем за полцены.
Ошибка привела к спору между авиакомпанией и туристическими агентствами по всей стране, кто должен расплачиваться за ошибки.
Singapore Airlines настоятельно предложила турагентам, которые продали «подарочные» билеты, возместить разницу за свой счет или перенести потери на клиентов.
Как авиакомпания и турагенства урегулировали этот спор неизвестно, но судя по отсутствию недовольства клиентов в пабликах, разницу на клиентов все же не требовали.
3. Свежая история, о которой вчера сообщили в новостях.
Авиакомпания из Гонконга Cathay Pacific по ошибке продала места бизнес и первого класса на августовских рейсах из Вьетнама в Нью-Йорк примерно за 675 долларов. Цены на один и тот же маршрут в июле и сентябре стоят 16’000 долларов.
Авиакомпания признала, что «совершила ошибку», но сказала, что будет соблюдать билеты. И это несмотря на то, что год у нее выдался непростой и компания пытается вернуться к прибыльности после публикации убыточного отчета по итогам 2017 года.
Мне трудно судить о каких масштабах потерь идет речь в каждом из этих трех случаев и как бы поступал я на их месте. При урегулировании спорных ситуаций с клиентами я стараюсь руководствоваться принципом: «Если цена урегулирования проблемы клиента ниже стоимости его привлечения решать вопрос в пользу клиента не вникая в детали.»
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Додано: Чет 03 січ, 2019 14:35
Заявит, что некоторые "недобросовестные" клиенты получили "завышенный" кешбек и спишет его назад в овердрафт?
Тем более, как можно на клиента перекладывать свои провтыки?
Ведь бывают скидки 99% ? Так как клиент должен отличать "скидку 99%" от "технического сбоя", и должен ли вообще это делать?
Если контора получила деньги - пусть выполняет обязательства.
Если мне на кассе пробивают товар дороже, чем на ценнике - я зову админа и мне пробивают по той цене, за которую я его взял. И никто не скыглит про "технический сбой"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:40
Итак если предположиить цену привлечения 100 грн (схема 50 привлекающему/50 привлеченному), то если насвинорылил больше баланса интерчейнжа и кешбека на 100 грн в сторону кб и баланс не выравнивается (свинорылит дальше гад!) - в овердрафт по карте
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:47
Re: Monobank
Предлагаю пойти дальше, получил проценты по депозиту? Будь добр компенсировать, уплати проценты по кредиту. Баланс нужно соблюдать везде.
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