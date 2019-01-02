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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1158115911601161
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:49

Re: Monobank

Цена привлечения 100 грн или 50/50 грн тоже учитывается в кухне по кэшбеку.
Ну, я по другому не вижу причины занижать мне его.

ps Какой лимит по карте, такой и оборот с их интерченжем. Сами виноваты, а на клиента перекладывают проблемы.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:50

Пока в "-" на загнали закрывать карту?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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