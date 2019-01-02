Цена привлечения 100 грн или 50/50 грн тоже учитывается в кухне по кэшбеку.
Ну, я по другому не вижу причины занижать мне его.
ps Какой лимит по карте, такой и оборот с их интерченжем. Сами виноваты, а на клиента перекладывают проблемы.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 14:49
Re: Monobank
Цена привлечения 100 грн или 50/50 грн тоже учитывается в кухне по кэшбеку.
Ну, я по другому не вижу причины занижать мне его.
ps Какой лимит по карте, такой и оборот с их интерченжем. Сами виноваты, а на клиента перекладывают проблемы.
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:50
Пока в "-" на загнали закрывать карту?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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