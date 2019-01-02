Цена привлечения 100 грн или 50/50 грн тоже учитывается в кухне по кэшбеку.
Ну, я по другому не вижу причины занижать мне его.
ps Какой лимит по карте, такой и оборот с их интерченжем. Сами виноваты, а на клиента перекладывают проблемы.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 14:49
Re: Monobank
Цена привлечения 100 грн или 50/50 грн тоже учитывается в кухне по кэшбеку.
Ну, я по другому не вижу причины занижать мне его.
ps Какой лимит по карте, такой и оборот с их интерченжем. Сами виноваты, а на клиента перекладывают проблемы.
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:50
Пока в "-" на загнали закрывать карту?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Чет 03 січ, 2019 15:00
А как дебетку неопасно юзать эту безотделенную карту?
Я вот ищу данные по содержанию порядка 26 отделений, типа по 1му на каждый обласТной центр. Нуна будет как-то усреднить издержки на одного клиента и выставить предъяву Гороху на возврат средств
А то чот я не вижу своей особой выгоды при пользовании этими безотделёнными картами Мои карты у Таськи (3шт) чото обходятся экономически выгоднее для меня по сравнению 1й картой Мони
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 03 січ, 2019 15:28
да он далеко не во всех областных центрах есть:
Додано: Чет 03 січ, 2019 15:28
Re: Monobank
Додано: Чет 03 січ, 2019 15:46
Додано: Чет 03 січ, 2019 16:02
Они правильно поправили, чтобы не дергатся каждый год или полгода как Алла.
А вот тот главный пункт в бонусных программах, о котором я говорю:
Ну а пока - кайфуем с мыслей как бы заполучить для жены пудру
Додано: Чет 03 січ, 2019 16:10
всегда нуна помнить, шо "бессрочно" означает, шо могут прикрыть/переиначить в любое время
а термин "пока что" -- это как в притче про Насреддина: или осёл умрет, или падишах, или я. Т.е. оценивать обстановку нуна по текущему моменту... с возможным многовекторным прогнозированием на возможный период с глубиной возможной для своих возможностей Чаще всего такой прогноз основан на 6й сверхчувствительной зоне пониже спины
Моя оценка Мони -- он сдулся. СЛТ дал денег и ресурсов на баловство/эксперименты банды. Сделал свои выводы и дальше решил баловаться сам с Таськой. А банда хай катится у... Туманный Альбион, их там уже "заждались"
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 03 січ, 2019 16:12
curiousobro
ТАСька 3 роки лише нарощує оберти, що вічність у порівнянні з Котобанком. Якщо, звичайно, Мнобанді не вдасться умовити СЛТ згорнути програму у ТАСі, як згорнули в Універсалі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 03 січ, 2019 16:12
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