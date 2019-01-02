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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1159116011611162>
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:49

Re: Monobank

Цена привлечения 100 грн или 50/50 грн тоже учитывается в кухне по кэшбеку.
Ну, я по другому не вижу причины занижать мне его.

ps Какой лимит по карте, такой и оборот с их интерченжем. Сами виноваты, а на клиента перекладывают проблемы.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:50

Пока в "-" на загнали закрывать карту?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:00

А как дебетку неопасно юзать эту безотделенную карту? :mrgreen:
Я вот ищу данные по содержанию порядка 26 отделений, типа по 1му на каждый обласТной центр. Нуна будет как-то усреднить издержки на одного клиента и выставить предъяву Гороху на возврат средств :idea:
А то чот я не вижу своей особой выгоды при пользовании этими безотделёнными картами :evil: Мои карты у Таськи (3шт) чото обходятся экономически выгоднее для меня по сравнению 1й картой Мони :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:28

  clientage написав:А как дебетку неопасно юзать эту безотделенную карту? :mrgreen:
Я вот ищу данные по содержанию порядка 26 отделений, типа по 1му на каждый обласТной центр. Нуна будет как-то усреднить издержки на одного клиента и выставить предъяву Гороху на возврат средств :idea:
А то чот я не вижу своей особой выгоды при пользовании этими безотделёнными картами :evil: Мои карты у Таськи (3шт) чото обходятся экономически выгоднее для меня по сравнению 1й картой Мони :mrgreen:

да он далеко не во всех областных центрах есть:
https://www.universalbank.com.ua/map
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:28

Re: Monobank

  clientage написав:Мои карты у Таськи (3шт) чото обходятся экономически выгоднее

Вы забыли добавить тут "пока что" :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:46

  curiousobro написав:
  clientage написав:Мои карты у Таськи (3шт) чото обходятся экономически выгоднее

Вы забыли добавить тут "пока что" :)

Так тася подправила условия кешбека с "временные" на "бессрочно".
Или надеетесь, что моня ещё подымется? :wink:
N0mad
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:02

  N0mad написав:
  curiousobro написав:
  clientage написав:Мои карты у Таськи (3шт) чото обходятся экономически выгоднее

Вы забыли добавить тут "пока что" :)

Так тася подправила условия кешбека с "временные" на "бессрочно".
Или надеетесь, что моня ещё подымется? :wink:

Они правильно поправили, чтобы не дергатся каждый год или полгода как Алла.
А вот тот главный пункт в бонусных программах, о котором я говорю:
24.2. Організатор має право змінити ці Офіційні умови, в тому числі термін
проведення Програми, розмір % від суми Операції, згідно якого нараховуються
Бонуси та виплачується Винагорода, перелік тарифів, які беруть участь в
Програмі тощо, про що зобов’язується повідомити Учасників на сайті
http://www.tascombank.com.ua за 3 (три) календарних дні до зміни умов. Учасник
приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність такого
повідомлення Організатора на сайті Організатора.


Ну а пока - кайфуем с мыслей как бы заполучить для жены пудру :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:10

  N0mad написав:
  curiousobro написав:
  clientage написав:Мои карты у Таськи (3шт) чото обходятся экономически выгоднее

Вы забыли добавить тут "пока что" :)

Так тася подправила условия кешбека с "временные" на "бессрочно"...

всегда нуна помнить, шо "бессрочно" означает, шо могут прикрыть/переиначить в любое время :(
а термин "пока что" -- это как в притче про Насреддина: или осёл умрет, или падишах, или я. Т.е. оценивать обстановку нуна по текущему моменту... с возможным многовекторным прогнозированием на возможный период с глубиной возможной для своих возможностей :mrgreen: Чаще всего такой прогноз основан на 6й сверхчувствительной зоне пониже спины :lol:
Моя оценка Мони -- он сдулся. СЛТ дал денег и ресурсов на баловство/эксперименты банды. Сделал свои выводы и дальше решил баловаться сам с Таськой. А банда хай катится у... Туманный Альбион, их там уже "заждались" 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:12

curiousobro
ТАСька 3 роки лише нарощує оберти, що вічність у порівнянні з Котобанком. Якщо, звичайно, Мнобанді не вдасться умовити СЛТ згорнути програму у ТАСі, як згорнули в Універсалі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:12

  curiousobro написав:Ну а пока - кайфуем с мыслей как бы заполучить для жены пудру :)

А в чем проблема? С сегодняшнего дня запустили оформление во всех городах, где есть отделения.
dengon
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