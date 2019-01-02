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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1159116011611162
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:16

  clientage написав:А как дебетку неопасно юзать эту безотделенную карту? :mrgreen:

Кстати iBox уже все, не будет с монобандой ничего выпускать.
sola
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:18

  clientage написав:всегда нуна помнить, шо "бессрочно" означает, шо могут прикрыть/переиначить в любое время :(
а термин "пока что" -- это как в притче про Насреддина: или осёл умрет, или падишах, или я. Т.е. оценивать обстановку нуна по текущему моменту... с возможным многовекторным прогнозированием на возможный период с глубиной возможной для своих возможностей :mrgreen: Чаще всего такой прогноз основан на 6й сверхчувствительной зоне пониже спины :lol:
Моя оценка Мони -- он сдулся. СЛТ дал денег и ресурсов на баловство/эксперименты банды. Сделал свои выводы и дальше решил баловаться сам с Таськой. А банда хай катится у... Туманный Альбион, их там уже "заждались" 8)

95% моих друзей ничего не заметило, кроме цифрок возле кредитных при выборе кредитных.

Они как сидели на своих, так и сидят. В кредитные очкуют.
Как рубали немного КБ, так и рубают.
Как юзали моню как основную, так и юзают. Просто потому что понравился удобный мобайл банкинг по сравнению с отп додатком.

Изменения идут против свинорылов и как видно - они достаточно эффективны.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:26

Re: Monobank

Моня став майже непотрібен... Спробую одну депу переоформити у чуркісів, як дадуть кишмишну карту, то стане повністю сплячим ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:28

  curiousobro написав:Они как сидели на своих, так и сидят. В кредитные очкуют.
Как рубали немного КБ, так и рубают.
Как юзали моню как основную, так и юзают. Просто потому что понравился удобный мобайл банкинг по сравнению с отп додатком.

Изменения идут против свинорылов и как видно - они достаточно эффективны.

тю. так у алки тоже нормальная приложуха. мне нравится во всяком случае.
и у алки еще в добавок сыплют бонусами лучше чем эта монобанда.
mephala
 
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  #<1 ... 1159116011611162
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