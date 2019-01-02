Кстати iBox уже все, не будет с монобандой ничего выпускать.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 16:16
Додано: Чет 03 січ, 2019 16:18
95% моих друзей ничего не заметило, кроме цифрок возле кредитных при выборе кредитных.
Они как сидели на своих, так и сидят. В кредитные очкуют.
Как рубали немного КБ, так и рубают.
Как юзали моню как основную, так и юзают. Просто потому что понравился удобный мобайл банкинг по сравнению с отп додатком.
Изменения идут против свинорылов и как видно - они достаточно эффективны.
Додано: Чет 03 січ, 2019 16:26
Re: Monobank
Моня став майже непотрібен... Спробую одну депу переоформити у чуркісів, як дадуть кишмишну карту, то стане повністю сплячим
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Чет 03 січ, 2019 16:28
тю. так у алки тоже нормальная приложуха. мне нравится во всяком случае.
и у алки еще в добавок сыплют бонусами лучше чем эта монобанда.
|