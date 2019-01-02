clientage написав:всегда нуна помнить, шо "бессрочно" означает, шо могут прикрыть/переиначить в любое время а термин "пока что" -- это как в притче про Насреддина: или осёл умрет, или падишах, или я. Т.е. оценивать обстановку нуна по текущему моменту... с возможным многовекторным прогнозированием на возможный период с глубиной возможной для своих возможностей Чаще всего такой прогноз основан на 6й сверхчувствительной зоне пониже спины Моя оценка Мони -- он сдулся. СЛТ дал денег и ресурсов на баловство/эксперименты банды. Сделал свои выводы и дальше решил баловаться сам с Таськой. А банда хай катится у... Туманный Альбион, их там уже "заждались"
95% моих друзей ничего не заметило, кроме цифрок возле кредитных при выборе кредитных.
Они как сидели на своих, так и сидят. В кредитные очкуют. Как рубали немного КБ, так и рубают. Как юзали моню как основную, так и юзают. Просто потому что понравился удобный мобайл банкинг по сравнению с отп додатком.
Изменения идут против свинорылов и как видно - они достаточно эффективны.
curiousobro написав:Они как сидели на своих, так и сидят. В кредитные очкуют. Как рубали немного КБ, так и рубают. Как юзали моню как основную, так и юзают. Просто потому что понравился удобный мобайл банкинг по сравнению с отп додатком.
Изменения идут против свинорылов и как видно - они достаточно эффективны.
тю. так у алки тоже нормальная приложуха. мне нравится во всяком случае. и у алки еще в добавок сыплют бонусами лучше чем эта монобанда.
Очень плохо, овердрафты, списание денег без уведомлений и предупреждений, на поставленные вопросы отвечают совершенно другое, приходится постоянно просить что бы прочитали вопрос и ответили по теме. Вот Вам на ютубе ролик https://youtu.be/Jx-Ll61LCB8
Жаль, что у вас сложилось такое мнение о нашем банке. Во время списаний офлайн платежей или служебных операций, Банк может вам предоставить овердрафт на основании закона Украины «Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням». Детальнее информация прописана в пункте 3.22. Все уведомления о списаниях поступают в мобильное приложение.
пора валить на ощад?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)