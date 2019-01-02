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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1160116111621163>
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:16

  clientage написав:А как дебетку неопасно юзать эту безотделенную карту? :mrgreen:

Кстати iBox уже все, не будет с монобандой ничего выпускать.
sola
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:18

  clientage написав:всегда нуна помнить, шо "бессрочно" означает, шо могут прикрыть/переиначить в любое время :(
а термин "пока что" -- это как в притче про Насреддина: или осёл умрет, или падишах, или я. Т.е. оценивать обстановку нуна по текущему моменту... с возможным многовекторным прогнозированием на возможный период с глубиной возможной для своих возможностей :mrgreen: Чаще всего такой прогноз основан на 6й сверхчувствительной зоне пониже спины :lol:
Моя оценка Мони -- он сдулся. СЛТ дал денег и ресурсов на баловство/эксперименты банды. Сделал свои выводы и дальше решил баловаться сам с Таськой. А банда хай катится у... Туманный Альбион, их там уже "заждались" 8)

95% моих друзей ничего не заметило, кроме цифрок возле кредитных при выборе кредитных.

Они как сидели на своих, так и сидят. В кредитные очкуют.
Как рубали немного КБ, так и рубают.
Как юзали моню как основную, так и юзают. Просто потому что понравился удобный мобайл банкинг по сравнению с отп додатком.

Изменения идут против свинорылов и как видно - они достаточно эффективны.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:26

Re: Monobank

Моня став майже непотрібен... Спробую одну депу переоформити у чуркісів, як дадуть кишмишну карту, то стане повністю сплячим ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:28

  curiousobro написав:Они как сидели на своих, так и сидят. В кредитные очкуют.
Как рубали немного КБ, так и рубают.
Как юзали моню как основную, так и юзают. Просто потому что понравился удобный мобайл банкинг по сравнению с отп додатком.

Изменения идут против свинорылов и как видно - они достаточно эффективны.

тю. так у алки тоже нормальная приложуха. мне нравится во всяком случае.
и у алки еще в добавок сыплют бонусами лучше чем эта монобанда.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:34

  mephala написав:тю. так у алки тоже нормальная приложуха. мне нравится во всяком случае.
и у алки еще в добавок сыплют бонусами лучше чем эта монобанда.

Уже да. Алла с орешками выходит на достойный уровень с моней и тасиным бонусным счетом. Но орешки в этом месяце у нее вообще сморщенные какие-то, скудные :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:35

  sola написав:Кстати iBox уже все, не будет с монобандой ничего выпускать.

Ого! А есть грязные подробности? :)
dengon
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:50

  dengon написав:
  sola написав:Кстати iBox уже все, не будет с монобандой ничего выпускать.

Ого! А есть грязные подробности? :)

Березовский пишет, что вместо карты с кэшбеком есть "другой продукт" ;) Ну и монобандовский Coming soon убрали с ibox.ua...
sola
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:28

Re: Monobank

  chipmunk написав:Моня став майже непотрібен

тоже имею три карты, одну оставил как транспортную + остатки там храню, но думаю переезжать на другой банк с кешем, какой именно еще не выбрал, в нашем городе из популярных ни одного нету
Starter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:59

на минфине человек написал овердрафты:

Очень плохо, овердрафты, списание денег без уведомлений и предупреждений, на поставленные вопросы отвечают совершенно другое, приходится постоянно просить что бы прочитали вопрос и ответили по теме. Вот Вам на ютубе ролик https://youtu.be/Jx-Ll61LCB8




Жаль, что у вас сложилось такое мнение о нашем банке. Во время списаний офлайн платежей или служебных операций, Банк может вам предоставить овердрафт на основании закона Украины «Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням». Детальнее информация прописана в пункте 3.22. Все уведомления о списаниях поступают в мобильное приложение.


пора валить на ощад?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:20

Re: Monobank

  proftpd66 написав:пора валить на ощад?

А що, у Ощаді не можна залізти в несанкціонований овердрафт?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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