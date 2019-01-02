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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1160116111621163
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:24

  klug написав:
  proftpd66 написав:пора валить на ощад?

А що, у Ощаді не можна залізти в несанкціонований овердрафт?

Я вобще не удивлён, что это сюда притащил proftpd66. :)
На видео не просто полный профан, а ещё и брехло.
Востаннє редагувалось Фантом в Чет 03 січ, 2019 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:48

  klug написав:
  proftpd66 написав:пора валить на ощад?

А що, у Ощаді не можна залізти в несанкціонований овердрафт?


нету
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:54

  proftpd66 написав:
  klug написав:
  proftpd66 написав:пора валить на ощад?

А що, у Ощаді не можна залізти в несанкціонований овердрафт?


нету

ну-ну
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:55

  proftpd66 написав:
  klug написав:
  proftpd66 написав:пора валить на ощад?


  klug написав:А що, у Ощаді не можна залізти в несанкціонований овердрафт?


нету

ну-ну


пример?

написано, что овердрафт надо специально подключить.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:08

  dengon написав:
  curiousobro написав:Ну а пока - кайфуем с мыслей как бы заполучить для жены пудру :)

А в чем проблема? С сегодняшнего дня запустили оформление во всех городах, где есть отделения.

Откуда информация, в онлайн чате, говорят что только Киев!?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:29

  dengon написав:
  curiousobro написав:Ну а пока - кайфуем с мыслей как бы заполучить для жены пудру :)

А в чем проблема? С сегодняшнего дня запустили оформление во всех городах, где есть отделения.

Проблема в том, что жена безработная и сидит дома с малым.

Кредитный лимит с плюшками для нее и есть основная сложность.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:32

Re: Monobank

Не смог наколядовать кешбек уже второй месяц (в ноябре трат таких не было, а в декабре кредитными только копейки). Вот думаю получить кешбек за пополнение карты моно через тумбу Привата.

Правильно ли я понял инструкцию.
В терминале не авторизируемся, выбираем пункт "Пополнение карты другого банка" -> Universal bank -> вбиваем номер карты мони и сумма платежа минимум 1к грн. Из этой суммы Приват слижет ровно 5 грн, моня получит 995 грн и сверху посыпит кешбеком 6,21 грн?

Думаю на карту закинуть 4 раза по 1к в разные дни, чтобы попасть на козни Привата с котом.

  югин написав:Откуда информация, в онлайн чате, говорят что только Киев!?
В их группе на facebook:
  MASolomko написав:...с сегодня "pudraCARD національного масштабу"...
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